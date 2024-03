Vespucci, il tour mondiale riparte da Buenos Aires. Missione: portare l’orgoglio italiano nel mondo (video)

Nel porto di Buenos Aires, il cuore pulsante della più grande comunità italiana all’estero, si è svolta una cerimonia senza precedenti: la ripartenza del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, una delle navi più iconiche e ammirate al mondo. Accolto da un pubblico entusiasta e dalla presenza distinta delle autorità argentine ed italiane, questo evento ha segnato la ripartenza di un’avventura straordinaria, un viaggio che non riguarda solo la nave, ma rappresenta l’intera identità e il patrimonio culturale dell’Italia.

Amerigo Vespucci, il tour mondiale riparte dall’Argentina

Il 17 marzo, Giornata dell’Unita Nazionale, in un’atmosfera carica di emozione, sono state svelate in anteprima mondiale le prossime tappe del Tour Mondiale. Dopo l’America Latina, la Signora dei mari a luglio approderà a Los Angeles per poi attraversare l’Oceano Pacifico con tappa a Tokyo. Nel mese di ottobre sono previste tappe in Australia e nel Sud-Est asiatico: il Vespucci sarà a Darwin e a Singapore. Poi in India e in Pakistan con tappa a Mumbai. E a dicembre in Medio Oriente con due appuntamenti: in Qatar a Doha e negli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi.

La nave salpata da Buenos Aires: ecco le tappe fino al rientro nel febbraio 2025

Il rientro in Italia è previsto nel febbraio 2025 dopo l’ultima tappa a Durazzo, in Albania. Il viaggio della “nave mas linda del mundo” rappresenta un ponte tra culture, un simbolo di dialogo e collaborazione internazionale. Ogni porto di approdo è occasione per rinsaldare legami e amicizia tra i popoli. E mentre il Vespucci solca i mari, porta con sé non solo la storia e la tradizione italiane, ma anche la speranza di un mondo più aperto, solidale e consapevole della propria eredità culturale.

Tra i partecipanti autorevoli, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Onorevole Matteo Perego di Cremnago e il Segretario al turismo, all’ambiente e allo sport del Ministero dell’interno dell’Argentina, Daniel Scioli, hanno contribuito a rendere questa cerimonia un momento indimenticabile.

Una missione culturale in un viaggio globale attraverso 5 continenti, 28 Paesi e 32 porti

Nelle prime file anche Flavio Cattaneo, l’AD di Enel che in Argentina distribuisce energia a circa 2,6 milioni di clienti. Oltre alle autorità civili e militari, hanno raggiunto il Vespucci tanti esponenti della comunità di italiani presenti in Argentina insieme all’Ambasciatore Fabrizio Lucentini. Ma cosa rende così speciale questo viaggio del Vespucci? Non è solo una traversata marina, ma una missione di promozione culturale senza precedenti. Dopo 20 anni, il Vespucci si è imbarcato il 1 luglio 2023 per un nuovo viaggio globale, attraverso 5 continenti, 28 Paesi e 32 porti, per diffondere i valori e le tradizioni che caratterizzano l’Italia.

L’Amerigo Vespucci, nave simbolo che celebra l’orgoglio italiano

Come ha sottolineato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Vespucci non rappresenta solo una nave, ma l’intera nazione italiana. La storia secolare tra gli italiani ed il mare è ben presente nel motto del veliero «Non chi comincia ma quel che persevera»: ed i nostri marinai l’hanno dimostrato da sempre. «In Argentina, il legame con l’Amerigo Vespucci va oltre il mero interesse navale. Qui, a Buenos Aires, ho avuto il privilegio di presentare la cerimonia di ripartenza, riunendomi con parenti che non vedevo da tempo. Attraverso le loro storie e quelle degli altri italiani presenti, ho potuto percepire il profondo orgoglio e l’affetto che gli argentini nutrono nei confronti della nave e del popolo italiano».

Comandante e equipaggio custodi della cultura italiana e dell’eccellenza del Made in Italy

Il Vespucci non è solo un’imponente veliero; è un ambasciatore della cultura italiana. Con la sua presenza imponente e la bandiera italiana sventolante, la nave incarna l’eccellenza del “Made in Italy” ad ogni porto toccato. Il Comandante del Vespucci, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai e l’equipaggio sono i custodi di questa eredità, portando avanti il prestigio della Marina Militare Italiana e ispirando le future generazioni di marinai.

Sotto, il video della Nave Amerigo Vespucci in Argentina da Youtube