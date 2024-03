Tutto il centrodestra solidale con Molinari: “Inaccettabile la violenza degli antagonisti nelle università”

Fratelli d’Italia esprime la sua solidarietà a Maurizio Molinari stighmatizzando la censura rossa scattata nei suoi confronti. Parla Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputati, a proposito di quanto accaduto all’Università ‘Federico II’ di Napoli, dove è stato impedito al direttore di ‘Repubblica’ di intervenire, per le proteste da parte di un gruppo di studenti filo-palestinesi. “Dopo Parenzo, la violenza dei collettivi e degli antagonisti continua contro Molinari a cui va la nostra solidarietà. E’ inaccettabile che nelle università non si riesca a stabilire e garantire il pluralismo”.

Lollobrigida: “Solidarietà a Molinari. Le università restino spazi aperti al dialogo”

Precedentemente parole convinte erano arrivate dal ministro Francesco Lollobrigida: “La mia solidarietà al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Duramente contestato questa mattina all’Università di Napoli e al quale è stato impedito di tenere una conferenza stampa. Stesso destino toccato qualche giorno fa a David Parenzo, alla Sapienza di Roma”. Per il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste “la libertà di espressione è un pilastro per una società democratica. È fondamentale ribadire che il dissenso, pur legittimo e necessario, non può mai degenerare in censura o violenza. Le istituzioni accademiche – conclude il ministro – devono rimanere spazi aperti al dialogo, alla discussione e al confronto, dove le diverse opinioni possano coesistere in un clima di rispetto reciproco”.

Caso Molinari, Ester Mieli: “Inaccettabile”

“È inaccettabile che il direttore di Repubblica non abbia potuto parlare in una conferenza universitaria alla ‘Federico II’ di Napoli per volontà di un gruppo in protesta. Al direttore Molinari la mia solidarietà e condanna per ogni forma di intolleranza”. Le parole della senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, responsabile del Dipartimento Antidiscriminazioni di FdI.

Bernini: “Ho chiesto una riunione straordinaria alla presidente dei rettori italiani”

“Le Università sono e devono rimanere il luogo del pluralismo e del confronto”. A scandirlo è il ministro dell’Università e Ricerca, Annamaria Bernini, intervendo così su X su quanto accaduto al direttore di Repubblica Maurizio Molinari a Napoli. “Violenza e sopraffazione – avverte Bernini – non possono trovare spazio all’interno dei nostri atenei. Ho contattato il direttore Molinari per esprimergli il mio sconcerto e la mia solidarietà per quanto accaduto a Napoli”. “Mi sono anche confrontata con la presidente dei rettori italiani, Giovanna Iannantuoni. A lei ho chiesto di convocare una seduta straordinaria della Crui a cui parteciperò” annuncia la titolare del Mur. Un’altro ministro, Marina Calderone, è intervenuta. Considerando “gravissimo che il direttore di “Repubblica”, Maurizio Molinari, non abbia potuto parlare in una conferenza universitaria alla “Federico II” di Napoli per l’irruzione di un gruppo di giovani violenti. Esprimo indignazione per questo nuovo episodio di antisemitismo, oltretutto in uno dei più prestigiosi atenei italiani, e la mia completa solidarietà al direttore Molinari”.