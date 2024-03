Torino, due minorenni sequestrano e picchiano un 50enne per giorni: “Dacci i soldi o non ti liberiamo”

Due minorenni, di 15 e 16 anni, sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di aver sequestrato e picchiato per giorni un 50enne che vive in una cascina a Rivoli, in provincia di Torino. Per loro l’accusa è di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni gravi. Per due giovanissimi, secondo quanto emerso, l’udienza di convalida si terrà domani.

Il 50enne sequestrato e picchiato dai due minorenni in una cascina alle porte di Torino

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla pagine locali di Repubblica, l’uomo sarebbe stato legato in una stalla vicino alla cascina e picchiato per diverse ore, riportando fratture al volto. Dopo averlo lasciato per una notte da solo e al freddo, i due ragazzi sarebbero tornati il giorno successivo e lo avrebbero accompagnato in banca per prelevare del denaro.

L’allarme lanciato da un’impiegata della banca

“Non ti libereremo finché non ci darai cinquemila euro”, gli avrebbero detto. L’impiegata, però, viste le condizioni dell’uomo ha chiamato i carabinieri che hanno fermato i due. La vittima è stata portata in ospedale. Sembra che l’uomo fosse diventato da tempo bersaglio dei due ragazzi: già a dicembre sarebbe stato picchiato dai due. I minorenni, secondo gli investigatori, non farebbero parte di una baby gang, ma in passato erano già stati denunciati per piccoli reati.