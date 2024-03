Tommaso Cerno nuovo direttore del quotidiano Il Tempo. Succede a Davide Vecchi. “Sarà una bella avventura”

Tommaso Cerno da oggi, venerdì 1 marzo, è il nuovo direttore de Il Tempo. Prende il posto di Davide Vecchi, che ha guidato il giornale di piazza Colonna per due anni. Gli editori, si spiega in una nota, hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, gia’ direttore del settimanale L’Espresso e del Messaggero Veneto e condirettore de La Repubblica. Cerno lascia il quotidiano “L’Identita’“, che ha diretto negli ultimi due anni. “Ringrazio l’editore per la fiducia, il direttore Vecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del Tempo – dice il neo direttore Cerno -. Il nostro quotidiano appartiene ai lettori ed e’ stato per decenni l’autorevole voce di Roma e dell’Italia. Prometto che così resterà, libero e forte per raccontare la Capitale e il Paese nel mondo che cambia. Sarà una bella avventura”.

“Auguri e buon lavoro al nuovo direttore de ‘Il Tempo’, certa che saprà raccontare l’Italia con la libertà e la serietà che contraddistingue da sempre lo storico giornale di Piazza Colonna”, dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè. A Cerno arrivano anche gli auguri di Fabio Rampelli: “Tommaso Cerno alla guida del Tempo è una scelta che premia l’intelligenza e la professionalità. Sono certo che saprà incarnare al meglio lo spirito del tempo che quotidiano fondato da Renato Angiolillo ha sempre rappresentato. Auguri di buon lavoro nel solco della tradizione che si rinnova”.

“Buon lavoro a Tommaso Cerno – sottolinea Federico Mollicone, presidente della commissione cultura e editoria della Camera – scelto oggi come nuovo direttore de Il Tempo e giornalista di esperienza e qualità. Siamo sicuri che darà un importante impulso allo storico quotidiano. Ringrazio il direttore uscente Davide Vecchi per il lavoro svolto in questi due anni”.