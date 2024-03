Lite tra mamme a colpi di vocali su Wapp, poi la rissa davanti alla scuola di Scampia (video)

Dalle minacce su Wapp alla rissa con tanto di scambio di colpi e annunci di atti definitivi, per fortuna non accaduti. A Scampia le mamme di un asilo avevano deciso di creare un gruppo whatsapp dopo che l’istituto aveva offerto la possibilità, ogni settimana, a due genitori, di partecipare direttamente alle attività della scuola, per monitorare e seguire l’andamento dei propri figli e assicurarsi che le promesse didattiche venissero rispettate. Una delle mamme avrebbe però deciso arbitrariamente di modificare il giorno di visita, scatenando le altre, fino alla decisione di vedersi di persona per chiarirsi. Ma il tentativo si è trasformato in una rissa che dai vocali è diventata fisica: schiaffi, pugni, spintoni, con ben sette donne divise un due gruppi, come su un ring. Fino all’arrivo dei carabinieri di Scampia, che hanno disperso le donne impegnate nella rissa, immortalata dalle telecamere di un’attività commerciale.

La lite su Wapp poi la rissa in strada tra mamme