Strage in una sala concerti di Mosca: uomini in mimetica sparano, decine di morti (video)

In mimetica, volto coperto, mitragliatrici alla mano: hanno fatto una strage, almeno 40 morti e decine di feriti, all’interno della Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca: tre terroristi armati sono entrati e hanno iniziato a sparare, poi hanno appiccato il fuoco alla sala. L’agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche “lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio”. Quello sferrato al Crocus City Hall a Mosca è ”un attacco terroristico”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ma non c’è alcuna rivendicazione, per ora, da parte di Kiev. Anzi. L’intelligence militare ucraina afferma che l’attacco di questa sera alla sala concerti Crocus è una provocazione organizzata dal regime di Putin, che la comunità internazionale aveva anticipato.

Strage a Mosca, l’Ucraina nega responsabilità e accusa Putin

“Questa è una consapevole provocazione dei servizi speciali di Putin per la quale eravamo stati avvertiti dalla comunità internazionale. Il tiranno del Cremlino ha cominciato così la sua carriera e ora vuole concluderla nello stesso modo: commettendo crimini verso i suoi cittadini”, ha detto Andrii Yusov, rappresentante dell’intelligence militare ucraina, a Ukrainska Pravda. Yusov si riferisce all’allerta per possibili attentati diramata due settimane fa dall’ambasciata americana a Mosca.

Al momento dell’attacco nella sala concerti erano presenti centinaia di persone. Sul posto sono arrivate le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon). Il tetto dell’edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sono ancora persone all’interno. Più di 50 ambulanze sono state inviate sul luogo dell’emergenza per fornire assistenza alle vittime. I servizi di emergenza russi riferiscono che un’esplosione è avvenuta prima dell’inizio del concerto della band rock Picnic. Le persone che erano nella sala si sono sdraiate sul pavimento per fuggire ai proiettili e sono rimaste lì per 15-20 minuti, dopodiché hanno cominciato a strisciare fuori. Un’auto imbottita di esplosivo è stata trovata nel parcheggio del Crocus City Hall, preso d’assalto dagli uomini armati.

Il canale Telegram 112, legato alle forze di sicurezza, ha pubblicato un video di uno degli spettatori che parla di un incendio. Secondo il canale Telegram “attenzione Mosca”, riferisce il sito Meduza, il tetto della sala concerti del Crocus sta crollando a causa dell’incendio. Le fiamme sono visibili su vari video circolati sui social. Altri video dall’interno del Crocus mostrano corpi a terra.

La Tass riferisce dell’arrivo sul posto degli agenti delle forze speciali degli Omon. All’interno della sala, dove si stava svolgendo un concerto del gruppo Picnic, potrebbero esserci ostaggi nelle mani degli almeno tre uomini in mimetica che hanno aperto il fuoco sulla folla. Il canale Telegram Baza parla di un centinaio di persone rimaste intrappolate dall’incendio. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, si trova sul posto. Una cinquantina di ambulanze sono arrivate al Crocus secondo Ria Novosti.

“Persone in mimetica hanno fatto irruzione nella platea del Crocus, almeno tre hanno aperto il fuoco con armi automatiche. Ci sono dei feriti”, ha riferito un giornalista presente, citato da Ria Novosti. Subito dopo è stata lanciata una granata che ha innescato un incendio. “La gente si è buttata a terra per sfuggire alla sparatoria, sono rimasti fermi per 15-20 minuti, poi hanno cominciato a strisciare verso l’uscita. Molti sono riusciti a uscire”, ha aggiunto il giornalista.

A quanto riferisce l’agenzia stampa Tass, i musicisti della band Picnic che stava suonando sul palco non sono rimasti colpiti nella sparatoria e sono stati evacuati. Lo ha confermato il loro manager, Yuri Chernyshevsky.

Il video del rogo: strage nella sala concerti di Mosca