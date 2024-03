Scandalo a Bari: spunta la foto di Decaro con la sorella del boss contattata da Emiliano

”Mai, mai è successo. Mai visto Decaro con Emiliano! Quando mai Decaro è venuto qui”, aveva detto ieri sera, al Tg1, Lina Capriati, un’altra sorella del boss Antonio Capriati, non quella chiamata in causa ieri dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che in un aneddoto aveva raccontato di aver accompagnato vent’anni fa l’allora assessore Decaro dalla sorella del boss di Bari Vecchia. Dichiarazioni accorate, anche troppo, quelle della parente del boss…

Decaro e la sorella del boss in una foto

Ma questa mattina, sul Giornale e sulla Verità, è spuntata una foto, di un anno fa, nella quale si vede il sindaco Decaro in compagnia della sorella del boss Capriati a cui faceva riferimento Emiliano nell’aneddoto sulla sua visita a casa della donna, episodio smentito dallo stesso Decaro. Un altro elemento decisamente inquietante in una vicenda che si sviluppa sullo sfondo di un possibile scioglimento del Comune di Bari per infiltrazioni mafiose, dopo la decisione, dei giorni scorsi, del ministro degli Interni Matteo Piantedosi che aveva ha nominato una commissione per valutare il commissariamento del comune di Bari. Lo scatto che ritrae Decaro con la sorella di Capriati circolerebbe da tempo sui social, anche con commenti non rassicuranti da parte di familiari del boss.

Caso Bari, il centrodestra chiede chiarezza al Pd

Da ieri, intanto, il centrodestra chiede chiarezza al Pd. “Emiliano e Decaro sono consci del ruolo istituzionale che ricoprono, delle parole che pronunciano, delle parziali retromarce e delle successive smentite del giorno dopo? È pur vero che il comizio era stato originariamente pensato per una requisitoria contro il ministro dell’Interno -e già questo dice tutto– colpevole di avere applicato la legge e via via ha assunto i toni dell’apertura della campagna elettorale per le europee di Decaro, oggi però è chiaro a tutti che uno dei due ha mentito. O Emiliano quando ha detto di avere portato Decaro dalla sorella di un boss, o Decaro quando dice di averla incontrata molto tempo dopo sul mercato. Una verità invece è assodata: in un caso o nell’altro, Decaro ha colloquiato con la sorella di un boss. Vale la pena dire: attenti a quei due”, commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.