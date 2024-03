Sassari, studente aggredisce il prof: lo insulta, lo minaccia, poi gli schiaccia la mano nella porta, più volte

Ci risiamo: neanche un giorno dopo l’uscita in Gazzetta Ufficiale della legge contro la violenza nelle scuole, agita su professori e personale Ata, da Sassari arriva l’ultimo violento caso di aggressione a un insegnante inferta da un alunno 17enne in spregio del rispetto, degli obblighi disciplinari e della normativa appena varata. Il prof insultato, minacciato di morte e assalito dallo studente è finito in ospedale con traumi e profondi tagli alla mano: stando a quanto riferiscono i siti locali e rilanciano il Tgcom24 e Today.it tra gli altri, infatti, il giovane gli avrebbe ripetutamente schiacciato le dita nella chiusura della porta. L’insegnante naturalmente ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno identificato lo studente e svolto gli accertamenti e le procedure del caso, prima di trasmettere gli atti alla Procura dei minorenni.

Sassari, studente aggredisce, insulta e minaccia di morte il prof

Comincia tutto in una classe dell‘Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres (Sassari), e finisce in una sala del Pronto soccorso cittadino, da dove il prof è uscito con una prognosi di diversi giorni assegnati per le cure dei traumi e dei tagli profondi riportati. Il ragazzo, invece, dovrà affrontare le conseguenze legali degli atti che gli vengono addebitati: oltre alla denuncia sporta in caserma dai carabinieri, allora, anche la scuola ha avviato un’indagine interna per eventuali provvedimenti disciplinari da assumere a carico del 17enne autore dell’aggressione.

La provocazione al prof dello studente che frequenta un’altra classe

Secondo quanto ricostruiscono i siti citati, dunque, l’episodio si è verificato la scorsa settimana, ma la notizia è emersa soltanto ora. Stando a una prima ricostruzione degli eventi, sembra che la situazione sia degenerata all’improvviso in pochi istanti mentre il professore stava tenendo la sua lezione di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica quando il ragazzo, che frequenta un’altra classe, è entrato nell’aula infastidendo e provocando il docente, interrompendo la spiegazione e disturbando gli altri alunni. L’insegnante a quel punto ha allontanato il giovane, ed è andato nella sua classe per lamentarsi con il professore di turno del comportamento dello studente. Ed è qui che da parte del 17enne è scattata la reazione violenta.

Studente aggredisce il prof: un crescendo di insulti e minacce, fino all’assalto fisico

Prima con un crescendo di insulti e minacce di morte. Poi, dopo l’attacco verbale, passando alle mani: letteralmente, con il giovane che in preda a una furia spropositata, ha schiacciato le dita del docente nella porta, più volte. Incurante del dolore che stava procurando al docente e delle conseguenze che la sua aggressione avrebbe comportato. Conseguenze che ora, dopo la denuncia della vittima ai carabinieri, e la decisione dell’istituto scolastico di andare a fondo con un’indagine interna, sarà chiamato ad affrontare. Lui come tutti gli studenti responsabili di analoghi episodi, al centro di un fenomeno in costante aumento. Tanto che il sito di Today segnala in calce al servizio sulla vicenda di Sassari che « nel 2023 erano stati in tutto 36. Quest’anno, all’inizio di marzo, ammontavano già a 27».