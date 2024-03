Pioltello fa scuola: anche il rettore rosso Montanari chiude l’università per Ramadan

Stop alla didattica all’Università per Stranieri di Siena il prossimo 10 aprile in occasione della festa di fine Ramadan. Lo ha deciso il rettore dell’ateneo Tommaso Montanari, da sempre su posizioni di estrema sinistra.

In tal modo, dopo giorni di polemiche per la chiusura della scuola primaria Pioltello, del milanese, fissata per il giorno finale del mese sacro per la religione islamica, anche un’università, tramite un decreto, aderisce a questa iniziativa.

Nell’atto, il rettore scrive che la decisione, sulla falsariga non citata ma implicita della scuola di Pioltello, è stata adottaa “in segno di condivisione” per l’Id al Fitr. Ed è inoltre un “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro”.

Ad indorare la pillola, la momentanea intenzione, con addirittura 7 mesi di anticipo, “di sospendere la didattica anche venerdì 11 ottobre, Kippur, a un anno dalla strage del 7 ottobre” attuata da Hamas contro la popolazione israeliana, poiché, si legge, “la nostra missione statutaria è costruire il multiculturalismo, e contribuire alla pacifica convivenza tra i popoli.

Nelle scorse settimane, lo stesso rettore Montanari era stato contestato da alcuni attivisti pro-Palestina per la sua giusta decisione di non boicottare le università israeliane. Adesso arriva invece la decisione che sembra invece strizzare l’occhio a chi lo aveva scioccamente accusato.

L’ultima sparata del rettore rosso Montanari

Montanari ha lanciato da alcune settimane un’associazione in vista delle elezioni a Firenze. Si chiama ’11 agosto’, data – spiega in un manifesto di presentazione dell’associazione (consultabile sul profilo Fb Associazione 11 agosto) -, “della liberazione di Firenze, l’inizio del riscatto e della ricostruzione” perché “anche oggi sentiamo che Firenze si deve liberare”.

Montanari nella duplice veste di docente e militante rosso ha seguito dunque i “trending topic” del momento, Ramadan e Pioltello: obiettivo raggiunto, perché con la sua decisione è diventato l’uomo del giorno.