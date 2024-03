Pasqua “olandese” a piazza San Pietro: in arrivo tulipani, giacinti e narcisi. Dona anche “il contadino cerca moglie”

Piazza San Pietro si appresta a trasformarsi in un giardino di piante e fiori. Dono dei floricoltori olandesi. Tra loro c’è pure Jaap Vreeken, floricoltore diventato famoso per la partecipazione al programma TV ‘Il contadino cerca moglie’: ha inviato 600 bovardie. La tradizione va avanti dal 1985, da quando in occasione della beatificazione del carmelitano olandese Tito Brandsma, una squadra di fioristi olandesi offrì di decorare la Basilica di San Pietro. “Un anno dopo, – spiegano i donatori olandesi- il Vaticano stesso si informava se ci fosse di nuovo la possibilità di avere dei fiori olandesi per la Santa Messa di Pasqua. I floricoltori erano onorati e si misero subito all’opera. Da allora, ogni martedì della Settimana Santa, tre camion pieno di oltre 30.000 fiori e piante, partono dalla regione Westland, con una sosta al parco dei fiori de Keukenhof, per la benedizione dell’arcivescovo, per la Città del Vaticano”.

Fiori olandesi per Pasqua in piazza San Pietro

La trasformazione di Piazza San Pietro in un bellissimo giardino fiorito è opera di una nutrita squadra di fioristi olandesi con i loro parenti ed amici, coordinati dal campione olandese ed europeo di arte floreale Piet van de Burg: “In poco più di 2 giorni componiamo un disegno geometrico di bulbi in fiore, di quasi 170 metri quadrati complessiva”.