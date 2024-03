Onda gigantesca travolge il traghetto alle Canarie e scatena il panico a bordo (video)

Un’onda anomala spaventosa colpisce in pieno un traghetto alle Canarie e il video diventa rapidamente virale sui social.

L’impatto con l’onda anomala è avvenuto sabato scorso in mare aperto, quando il piccolo traghetto, che collega Lanzarote con l’isola di La Graciosa, è salpato nonostatne l’allerta gialla a causa di fenomeni costieri avversi. Le autorità avevano già avvertito del rischio di inondazioni a Lanzarote e l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva previsto onde che avrebbero potuto superare i quattro metri di altezza.

Tuttavia, la realtà ha superato ogni aspettativa, quando un’onda ciclopica si è schiantata contro la nave, innescando una serie di reazioni che sono rimaste registrate nei ricordi di chi l’ha vissuta, ma anche nelle loro videocamere.

Nella clip virale è possibile vedere un’onda gigante che minaccia di travoglere la nave. Un uomo vestito di bianco, vedendo che l’impatto è imminente, si aggrappa al tavolo per resistere meglio al colpo. Un altro corre sotto coperta per trovare riparo all’interno. C’è anche chi non si rende conto di ciò che sta per accadere e continua a svolgere i propri compiti, anche dopo lo schianto.

Inevitabilmente l’acqua travolge tutto con forza, ricoprendo il pavimento e costringendo i passeggeri alla calma. Tuttavia, le emozioni prendono il sopravvento su molti di loro, soprattutto su quelli più giovani. Si sentono urla e pianti di bambini mentre qualcuno, forse dell’equipaggio, invita alla calma nel terrore provocato dall’onda.

Nonostante la drammaticità del momento, in cui più di un passeggero ha temuto il peggio, incluso l’affondamento del traghetto, l’imbarcazione è riuscita a raggiungere il porto finale. Fortunamente, non è stato segnalato alcun danno a a persone o cose, tranne uno spavento grosso come l’onda che ha travolto il traghetto delle Canarie.