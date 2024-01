Onda anomala a Ponza, il traghetto rischia di ribaltarsi: danni alle auto nella stiva (video)

Momenti di panico, sabato 20 gennaio, sul traghetto della Medmar, partito alle ore 9 da Formia e diretto nell’isola di Ponza. Poco prima di mezzogiorno, il traghetto ha avuto problemi durante la manovra di attracco al porto di Ponza a causa del forte vento e delle onde, rischiando di ribaltarsi. Le immagini e i video pubblicati sui Social rendono l’idea della drammaticità della situazione.

Mare in burrasca a Ponza: danni alle auto nella stiva del traghetto

La nave della Medmar Quirino si è pericolosamente incrinata e alcune auto che erano a bordo hanno riportato diversi danni, finite una sull’altra nella stiva. Illesi per fortuna tutti i passeggeri che erano a bordo della nave per raggiungere l’isola, ma notevoli sono stati i danni provocati ad autovetture e mezzi di trasporto che erano imbarcati, finiti uno addosso all’altro, come mostrano molte delle fotografie pubblicate sul web.

Il precedente incidente al traghetto Quirino

La stessa nave aveva subito un altro grave incidente circa quattro anni orsono. Il 2 novembre 2020, mentre la nave era ormeggiata ad Ischia, si è sviluppato un incendio in sala macchine partito verosimilmente dai quadri elettrici. Uno dei marittimi presenti a bordo ha riportato un’intossicazione da fumo ed è stato soccorso dal 118 isolano, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Dopo l’incidente la nave è stata posta in disarmo a Napoli per circa un anno; ad ottobre 2021 vengono avviati i lavori di ripristino ed il successivo 22 dicembre rientra in servizio sulle rotte per l’arcipelago pontino.