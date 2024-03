Mister “preferenze” in Abruzzo è Mario Quaglieri, FdI: 53 anni, chirurgo formatosi tra i “big” in Spagna

Oltre 4mila interventi chirurgici all’attivo, una “gavetta” fatta in Spagna, prima di tornare in Italia e diventare primario nella casa di cura L’Immacolata a Celano, L’Aquila, la “roccaforte” elettorale di Marco Marsilio, fresco di riconferma in Abruzzo. Mario Quaglieri è il più votato alle elezioni per formare il Consiglio regionale dell’Abruzzo con 11.744 preferenze nella circoscrizione de L’Aquila. Quaglieri, di Fratelli d’Italia, 53 anni, era già consigliere e assessore a Bilancio, Sport e Patrimonio con la giunta uscente di Marco Marsilio. Ex sindaco del suo paese natale, Trasacco (L’Aquila) tra il 2012 e il 2018, è un medico chirurgo specialista in laparoscopia (analisi e interventi all’interno di addome e pelvi), attualmente in organico a nel reparto di chirurgia generale come primario. Nel corso della sua carriera medica ha partecipato a oltre 4 mila operazioni.

Marco Quaglieri e l’Abruzzo da far crescere

“Vogliamo fare ancora più grande il nostro Abruzzo e abbiamo bisogno del tuo sostegno. Domenica 10 marzo fai la scelta giusta: vota per la tua gente, per la Marsica, per la nostra regione. Vota per Quaglieri. Sostienilo per la consapevolezza maturata in questi anni da assessore regionale con cariche come: aree interne, bilancio, personale, patrimonio, sport e ragioneria”, era stato l’appello al voto per Quaglieri.

“La passione per la professione medica mi è stata trasmessa da mio padre, Luigi, che aveva ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario della Asl 01. – è scritto sulla sua pagina web – Dopo aver completato gli studi liceali, ho frequentato con successo la facoltà di Medicina presso l’Università di Chieti. Durante il mio percorso di formazione postuniversitaria, ho avuto l’opportunità di trascorrere un periodo in Spagna, dove ho iniziato a collaborare con chirurghi di fama mondiale, nonostante la mia giovane età. Al mio ritorno in Italia, ho iniziato a praticare la professione di chirurgo, dapprima nel settore pubblico e attualmente nella struttura privata della casa di cura Di Lorenzo ad Avezzano. Oltre alla mia formazione medica, ho sempre nutrito un profondo interesse per la politica, che mi ha spinto a intraprendere le prime esperienze come amministratore nel mio paese natale, Trasacco. Ho avuto l’onore di ricoprire la carica di sindaco di Trasacco per due legislature, prima di fare il mio ingresso nel Consiglio Regionale d’Abruzzo nel 2019…”.