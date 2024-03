Milano fa paura, esce per la spesa e finisce in ospedale: 83enne pestata da un senzatetto per l’elemosina

La denuncia arriva ancora una volta dalle sentinelle di Milanobelladadio, che con i suoi riflettori sempre puntati sulla città – e focus sulla sicurezza – denuncia l’ennesimo, drammatico fatto di cronaca. Una vicenda agghiacciante che stavolta arriva non dal sommerso della metropolitana meneghina, da una strada qualunque, in un giorno qualunque, che poteva concludersi anche peggio per la sventurata 83enne inciampata in un senzatetto da cui è stata aggredita brutalmente a bastonate solo per avergli negato l’elemosina. Ma procediamo con ordine…

Milano, 83enne nega l’elemosina al senzatetto: aggredita e pestata con una stampella

Ripartiamo, allora, dall’epilogo di questa brutta storia, dal volto tumefatto della povera signora che venerdì scorso era uscita di casa semplicemente per andare a fare la spesa. E che, invece, ha fatto ritorno a bordo di un’ambulanza del 118 ha trasportato l’83enne al pronto soccorso del Policlinico di Milano, dove i medici le hanno prestato le prime cure, medicandole le ferite. Dal nosocomio milanese la signora è uscita con una prognosi di quindici giorni per il trauma cranico, ecchimosi e abrasioni, e le ferite riportate in particolare sul volto, provocate dall’aggressione del senzatetto e dalla caduta sul manto d’asfalto.

Un aggressione brutale: l’anziana finisce in ospedale con trauma cranico, ecchimosi e abrasioni

Tra il momento precedente e quello successivo la violenta aggressione, la gratuità e la ferocia di un attacco che la stessa vittima ha raccontato a Milanobelladadio, spiegando che quel giorno era uscita di casa per fare la spesa e stava ritornando nella sua abitazione a piccoli passi con l’aiuto di un bastone, quando a metà del tragitto un senzatetto l’ha avvicinata chiedendole la questua. Sulle prime l’anziana ha creduto che bastasse ignorare le richieste dell’uomo e tirare dritto: ma così, purtroppo, non è andata. Il senzatetto a quel punto ha cominciato a diventare sempre più insistente e minaccioso. Una veemenza a cui la donna ha risposto rifiutandosi apertamente di versare l’obolo al questuante.

La corsa in ospedale e la denuncia in commissariato

Ed è lì che si scatena la furia del senzatetto, che prima la colpisce alle spalle con una stampella. Poi, con la donna che tenta di difendersi, si accanisce alzando il tiro e scagliandosi contro di lei, facendola rovinare in terra. Poi, alla vista della gente che accorre in soccorso della donna, si dilegua senza colpo ferire. Subito dopo, soccorsa da alcuni studenti dell’Università Cattolica che si trova nelle vicinanze della scena dell’aggressione, la donna sarà portata in ospedale e, all’uscita la pronto soccorso, si recherà al commissariato di polizia per denunciare l’aggressione.

Scattano le indagini: è caccia al senzatetto

Lì, agli agenti che raccolgono il suo esposto, l’anziana fornirà anche l’identikit dell’aggressore, di cui dà conto Il Giornale che segnala la vicenda: «Un uomo quasi sicuramente italiano, con barba brizzolata, magro e non molto alto. L’uomo indossava abiti scuri. La polizia è sulle tracce del clochard e sta indagando. Saranno sicuramente requisite anche le immagini delle telecamere di videsorveglianza presenti in zona per identificare il senzatetto e verranno ascoltati alcuni testimoni oculari».

Il genero della vittima: «Sala nega l’emergenza e minimizza»

Nel frattempo, il genero della vittima affida la sua denuncia anche a Milanobelladadio, che nel lungo post riportato in calce dalla pagina Instagram del sito, sottolinea tra indignazione e appello: «Mia suocera sta meglio ma gli ematomi restano. Ci piacerebbe tornare a una città vivibile come era anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne. La polizia è invitata a guardare e non intervenire e l’amministrazione Sala nega l’emergenza e minimizza».

Sotto, il lungo post dalla pagina Instagram di “Milanobelladadio”