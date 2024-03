“Meloni, Meloni, vaffa…”: a rovinare l’8 Marzo le donne “isteriche” di sinistra e le trans-femministe (video)

Cortei in tutta Italia si sono svolti oggi, in occasione della Festa delle donne, in tutta Italia anche da parte di movimenti femminili, anzi, femministi, dalle caratteristiche particolari. E dai toni poco femminili. A Roma, per esempio, è andato piazza il movimento transfemminista, che propugna un femminismo no gender in cui la donna è fluida, e che mette nel mirino la destra,che origina la violenza sulle donne, ma anche le stesse donne al potere, come Giorgia Meloni, alla quale sono stati indirizzati cori offensivi e “vaffa!” di tutti i tipi, che in alcuni casi hanno riguardato anche Elly Schlein. Su tutto, anche cori pro-Gaza e contro Israele, giusto per non farsi mancare niente. A Imola, invecealtre transfemministe in piazza per denunciare la violenza contro le donne Lgbqt e la mancanza di prospettive transfemministe nei programmi scolastici.