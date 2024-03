Mega rissa nel centro di Taranto: il video degli scontri è virale sui social

Una violenta rissa si è scatenata nel pomeriggio di shopping di sabato santo a Taranto, trasformando (come si evince dal video) via Cesare Battisti, nel quartiere Tre Carrare, in un maxi ring di lotta libera.





Il video della zuffa che ha coinvolto una quindicina di persone, è diventato virale sui social. Dalle ricostruzioni negli scontri se le sono date di santa ragione almeno quindici persone. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme mentre molti immortalavano la maxi rissa coi cellulari.

In particolare, un video diffuso sui social appena scoppiata la rissa a Taranto, ha ricevuto centinaia di commenti e condivisioni. Sul posto sono intervenute alcune Volanti della Polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno scatenato la mega rissa. A quanto si è appreso, una persona ha riportato ferite alla testa ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118. Dalle immagini si nota uno degli uomini coinvolti che afferra dal portabagagli di un’auto un oggetto (forse un cric) e si dirige nuovamente con aria minacciosa verso il gruppo di persone con cui aveva avuto una colluttazione, venendo fermato da una donna che lo fa desistere e lo allontana.

Da quel che apprende il sito Tarantobuonasera, la rissa avrebbe poi avuto un secondo round. In ospedale, in totale, si sono fatti medicare tre uomini. Il primo, quello ferito nella prima rissa, sarebbe stato medicato con alcuni punti di sutura. Successivamente, dopo un nuovo scontro, altre due persone sono finite in ospedale con ferite lievi. Il pronto soccorso del Ss. Annunziata è stato presidiato dalle forze dell’ordine.