Marsilio vede la vittoria: nella terza proiezione +9 su D’Amico. FdI primo partito col 24,1

Marco Marsilio si avvia a essere il primo presidente della Regione Abruzzo a venire confermato nel suo mandato: la vittoria del candidato del centrodestra, quando è passata da un’ora la mezzanotte, deve attendere solo l’ufficialità.

Anche la terza proiezione, infatti, con una copertura pari al 25%, praticamente un quarto delle schede, conferma la netta affermazione del presidente uscente della Regione Abruzzo con il 54,7% mentre lo sfidante di centrosinistra, Luciano D’Amico, resta staccato al 45,3%. Il nuovo dato anche questa volta è stato accolto da un lungo applauso dei presenti al comitato elettorale di Marsilio, a Pescara.

Voti di lista: stravince la coalizione che sostiene Marsilio

Questa la proiezione Noto Sondaggi per Rete8 per le Regionali in Abruzzo con il voto alle liste, sempre con la proiezione relative al 25% delle schede.

FRATELLI D’ITALIA 24,1

FORZA ITALIA 14,3

LEGA 8,7

MARSILIO PRESIDENTE 5,1

NOI MODERATI 2,4

UDC – DC 1,4

TOTALE COALIZIONE MARSILIO 56,0.

PARTITO DEMOCRATICO 18,1

ABRUZZO INSIEME 8,0

MOVIMENTO 5 STELLE 7,0

AZIONE – D’AMICO 4,5

ALLEANZA VERDI-SINISTRA 3,4

D’AMICO PRESIDENTE – RIFORMISTI CIVICI 3,0

TOTALE COALIZIONE D’AMICO 44,0

Viene confermato che la coalizione di Marsilio ha un punto in più rispetto al candidato, mentre D’Amico ha un punto in più della coalizione che lo sostiene.

Ha votato un abruzzese su due: affluenza in calo rispetto al 2019

E’ stata del 52,2 % l’affluenza definitiva alle 23 (1.634 sezioni su 1.634) in Abruzzo, dove si è votato per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale, secondo i dati del sistema Eligendo del Viminale. Un dato in lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, quando aveva votato il 53,11% degli elettori.

Alle ore 23 di oggi hanno votato in totale 630.686 elettori. Questa la percentuale di affluenza al voto provincia per provincia: Chieti 48,46%, L’Aquila 55,40%, Pescara 53,33%, Teramo 53,04%.