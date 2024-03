Opposizione cabaret, Toninelli da ridere: “Campo largo? No, campo santo. Mi viene da vomitare…” (video)

“Va bene allearsi con il Pd, malissimo allearsi con Renzi e Calenda e speriamo che questo non accada più. Ma possiamo dire che va meglio se il candidato è del M5S?”. Così Danilo Toninelli, componente del collegio dei Probiviri del M5S, in diretta youtube, ieri ha dato spettacolo, demolendo il progetto del “campo largo”, derubricato a “campo santo”. “Mai più con Calenda e Renzi, mi pare del tutto scontato”, ribadisce Toninelli. Poi attacca: “Solo a sentire campo largo mi viene il voltastomaco. Va bene allearsi con il Pd, va malissimo allearsi con Renzi e Calenda e speriamo che questo non capiti più e che l’Abruzzo ci insegni. Ma possiamo dire che va meglio se il candidato è del M5S?”, dice il membro del collegio dei Probiviri del Movimento. “Io lo dico da un punto di vista umano. Ma voi prendereste un caffè o uscireste a fare una passeggiata con Renzi?”. Per Toninelli insistere con Renzi e Calenda è una logica suicida. Poi boccia anche il candidato del “campo largo” in Abruzzo. “A me gli intellettuali, i professori fanno addormentare, non mi danno emozioni…”. Per una volta gli elettori sono stati d’accordo con lui.