L’Italia del rugby torna a vincere: Scozia battuta davanti alla Meloni (che diventa l’amuleto dei tifosi)

L’Italrugby batte la Scozia 31-29 all’Olimpico nel Sei Nazioni e torna a vincere dopo 11 anni a Roma. Un successo storico, considerato che è anche la prima vittoria per gli azzurri nel Sei Nazioni 2024. Dopo le sconfitte con Inghilterra e Irlanda e il pareggio con la Francia.

Un trionfo storico al quale ha assisito anche il premier Giorgia Meloni, che ha fatto il suo ingresso in tribuna a partita iniziata. Una coincidenza che ha scatenato gli scarmantici tifosi, che hanno già adottato come amuleto. “Meloni allo stadio e l’Italia di rugby vince la prima partita da un decennio”, scrive un utente su X.

Meloni allo stadio: i dietrologi della sinistra, segue il rugby per l’Abruzzo

Mentre dall’opposizione c’è chi ironizza sulla coincidenza tra la presenza della Meloni allo stadio e le elezioni in Abruzzo di domani. Il motivo? Gli abruzzesi sono appassionati di rugby, quindi la presenza del premier sarebbe un messaggio subliminale agli elettori in favore di Marsilio. Un’analisi davvero risibile, ma che la dice tutta sullo stato confusionale in cui vivono alcuni militanti di sinistra.

Una vittoria che ha un sapore storico. Gli azzurri allenati da Gonzalo Quesada avevano iniziato in salita. Una partita difficile, in cui gli azzurri sono andati sotto, poi hanno recuperato per poi allungare nel finale fino alla vittoria finale. Grande festa allo Stadio Olimpico, tutto esaurito come dimostrano i 69.689 spettatori sugli spaalti, compresi 15mila scozzesi. Per l’Italia del rugby si tratta di un ritorno alla vittoria in casa dopo 11 anni. L’ultima, di prestigio assoluto, risaliva al 3 febbraio 2013, quando batterono la Francia 23-18, sempre in un Olimpico gremito, con 67.529 tifosi presenti.

La Scozia è nel destino per l’Italia, che vince il confronto diretto per la nona volta trentasette partite, con ventotto sconfitte. Indimenticabile per tutto il movimento rugbistico italiano, ma pure internazionale, la vittoria all’esordio nel torneo, 34-20 allo stadio Flaminio con uno scatenato Diego Dominguez autore di 29 punti.

La Scozia si presentava a Roma come campione in carica del Cinque Nazioni (era la denominazione ufficiale del torneo, prima dell’ingresso dell’Italia). Altra partita, altra vittoria storica. È quella più larga dell’Italia nelle sfide con la Scozia, che risale al 2007, 37-17 addirittura in trasferta, allo stadio Murrayfield con 3 mete nei primi 7 minuti.