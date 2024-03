Libano, Meloni gioca a calciobalilla con i militari italiani e prende un gol (video)

Divertente fuoriprogramma della premier Giorgia Meloni durante la sua visita ufficiale in Libano. Tra le tappe del tour anche un incontro con i militari di stanza alla base di Shama, nel sud del paese. Dopo il discorso ufficiale e il pranzo in mensa con i contingenti italiani della missione Onu Unifil e di quella bilaterale Mibil , la premier si è concessa una partita a calciobalilla, immortalata dai cellulari dei presenti.

Libano, Meloni gioca a calciobalilla con i militari

Sorridente, mise sportiva e camicia bianca, la premier ha approfittato dell’occasione per ingaggiare con alcuni soldati una “battaglia” a biliardino. Nel video, postato sui social dal ministro della Difesa Guido Crosetto, si vede la premier impugnare le aste che muovono rispettivamente difesa e portiere. È la sua squadra, tuttavia, a subire gol. Prima che il gioco riprenda si sente la voce della premier che dice “Stanno a quattro”, contando le reti messe a segno dagli avversari.

Mazzi di rose, selfie e uova di cioccolata

La presidente del Consiglio ha ricevuto un mazzo di rose dai militari, con i quali ha posato per una serie di selfie, inclusi quelli con tre soldatesse e quello con lo staff della cucina dell’Esercito. A ridosso di Pasqua non poteva mancare un uovo di cioccolato, incartato con i colori della bandiera italiana, che Meloni ha rotto con un pugno. Nel post in cui Crosetto ha condiviso le immagini della premier alla base militare si legge: “Grazie Presidente Giorgia Meloni per la sua vicinanza vera a tutte le donne e gli uomini della Difesa”.