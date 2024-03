La “femminista” Schlein umilia le donne per favorire i suoi “amichetti” alle Europee: rivolta nel Pd

Elly Schlein va spedita verso la candidatura alle Europee. L’obiettivo è di presentarsi dovunque al terzo posto, eccezion fatta per la circoscrizione delle Isole, in cui dovrebbe guidare la lista del Pd. Il che sta causando una “Santabarbara” al Nazareno. Le parlamentari e le europarlamentari da giorni stanno parlando di “femminicidio politico”, come riportava Repubblica sabato scorso. La logica delle preferenze con l’alternanza di genere strozzerebbe la rielezione di alcuni nomi importanti: Tinagli, Picierno, Moretti hanno fatto sentire il loro scontento. A ciò si aggiunge il fatto che la segretaria dem avrebbe tutta l’intenzione di accontentare alcuni fedelissimi: il che renderebbe già in qualche modo “bloccata” la terna iniziale delle liste. A ciò si aggiunge il fatto che le capolista donne – per volere della Schlein -saranno quasi tutte “civiche”, cioè “esterne” al Pd.

Il “giallo” della richiesta di candidarsi alla segretaria

Stando al resoconto della Meli sul Corriere, è accaduta una cosa bizzarra: durante una lunga segreteria «fonti dem» diramano che tutti i componenti di quell’organismo hanno chiesto a Schlein di candidarsi. Ma, “a sentire i membri della segreteria” le cose non stanno affatto così. “Anzi. La chat dei parlamentari Pd ribolle: «Nessuno le ha chiesto niente». E non è solo l’area Bonaccini a ribellarsi a «questa forzatura». Anche la sinistra di Beppe Provenzano, Marco Sarracino e Andrea Orlando insorge”.

Schlein candidata? “Nessuno le ha chiesto niente”

Altro che richiesta unanime a Elly Schlein di candidarsi…Tutti i retroscenisti su gran parte dei quotidiani riporta no una situazione tutt’altro che tranquilla. Più d’uno esprime perplessità sullo schema di composizione delle liste proposto da Igor Taruffi, che è l’uomo-macchina della segretaria sulle candidature. Lo schema prevede cinque capolista donne e civiche: tra cui i nomi certi sono quelli di Lucia Annunziata, nella circoscrizione Sud; e di Cecilia Strada al Nord-Ovest. A seguire, un uomo in seconda posizione: nomi di peso del partito, da Stefano Bonaccini (Nord-Est) a Nicola Zingaretti (Centro) ad Antonio Decaro (Sud). In terza posizione, «o anche più in basso, dove e quando può servire, si valuta la candidatura della segretaria», spiega Taruffi. Schlein continua a dire che «sta valutando», non ultimo ciò che farà Giorgia Meloni. «Sarà l’ultima cosa da definire, quando il quadro sarà chiaro – precisa Schlein – prima dobbiamo costruire la squadra». Ma proprio su questa costruzione i mal di pancia sono numerosi: è proprio lo schema che viene contestato.

Il problema è che l’impostazione proposta per assemblarla viene subito contestata. Pertanto, non c’è stata alcuna direzione unitaria.

Pd in rivolta sulle candidate civiche “esterne” al Pd

Malumori sparsi, ovunque è un ginepraio nella migliore tradizione del Pd dai “bonacciniani”, come Alessandro Alfieri e Deborah Serracchiani, ma anche dall’ala più massimalista che sostiene dall’inizio la segretaria, da Peppe Provenzano a Marco Sarracino ad Andrea Orlando). A non convincere sono le cinque capolista civiche. Perché «così sembra che non abbiamo una classe dirigente da mettere in prima linea», sottolinea un’arrabbiatissima Serracchiani., riporta la Stampa in un retroscena. E «per garantire l’elezione a loro si penalizzano le altre donne»: a cominciare dalle europarlamentari uscenti pronte a ricandidarsi: sono Pina Picierno e Irene Tinagli, che dovrebbero correre proprio al Sud e nel Nord-Ovest. Il meccanismo le penalizza: con tre preferenze possibili e l’obbligo di alternanza di genere, la compresenza della capolista civica e della segretaria diventerebbe una “strozzatura” per le altre candidate.

«O l’una o l’altra, Elly: se vuoi candidarti devi fare la capolista»

Alfieri avrebbe parlato chiaro con la segretaria: «O l’una o l’altra, Elly: se vuoi candidarti devi fare la capolista»; così che le altre donne, civiche e politiche, se la giochino ad armi pari. Non solo: è arrivato pure l'”avvertimento” del responsabile Riforme del partito: «avere la segretaria capolista è l’unico caso in cui si può accettare che il presidente Bonaccini sia al secondo posto». In chiaro significa che piazzare Bonaccini dietro una capolista civica non verrebbe presa molto bene. Anche Peppe Provenzano chiede un supplemento di riflessione, invitando a un «ragionamento politico caso per caso», senza affidarsi a un «principio astratto». Per esempio, se al Sud viene candidata Annunziata capolista, che è «una mossa giusta, perché allarga la base elettorale»; a quel punto la segretaria può anche tenersi fuori dalla lista. “Mentre, dove decide di correre, è bene che lo faccia da condottiera. Un modo per suggerire il punto di caduta auspicato: Schlein candidata capolista, ma non in tutte le circoscrizioni”. Sarebbe questo l’auspicio secondo il retroscena.

Serracchiani e Picierno le “pasionarie” anti-Schlein

Insomma, nessuno è contento nel Pd, le parlamentari si sentono schiacciate da un meccanismo irrealistico. Per piazzare “amichetti” a lei cari, la Schlein sta penalizzando le donne soprattutto. Il che da una segretaria “femminista” fa un po’ ridere. Debora Serracchiani è colei che si fa promotrice di questo scontento delle donne. Molto sconcertata è, ad esempio, Pina Picierno. Per l’alternanza di genere al Sud sarebbe quinta, dopo Ruotolo. Sarebbe pertanto a rischio la rielezione della vicepresidente uscente dell’Europarlamento. Stando agli sfoghi off record dire che il clima è teso è dire poco. Come nella migliore tradizione del Pd nessuna decisione è stata presa: «Elly vuole farci tutti fuori», si lamenta un esponente dem. L’obiettivo della segretaria è mandare a Strasburgo un gruppo affine con la sua impostazione. Legittimo ma pericoloso, il Pd raramente “perdona2 i segretari….