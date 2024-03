La classifica delle aeronautiche più forti al mondo: l’Italia fuori dalla top ten, ma fa salvo l’onore

Usa, Russia e Cina guidano la classifica mondiale delle aeronautiche militari più forti e con il maggior numero di velivoli, in fondo alla top ten, ma letteralmente a migliaia di aerei di distanza, si colloca la Francia. Il quadro di come stanno messe le flotte a livello globale emerge dal rapporto “World Air Forces 2024”, realizzato dal portale specialistico Flight Global. L’analisi, oltre a fornire la classifica, descrive nel dettaglio la dotazione di “161 nazioni, dall’Afghanistan allo Zimbabwe, per un totale di poco più di 53.400 mezzi in servizio”.

Usa, Cina e Russia guidano la classifica delle 10 aeronautiche più forti al mondo

Dalla classifica del 2024, riferita dal sito Aviation report, emerge che gli Usa hanno la flotta più potente al mondo con 13.209 velivoli, il 25% del totale, sebbene si registri una diminuzione di 91 unità rispetto allo scorso anno. Seguono notevolmente distanziate la Russia, con 4.255 velivoli pari all’8% del totale, e la Cina, con 3.304 velivoli pari al 6%. Entrambe le nazioni, rispetto al 2023, hanno incrementato la dotazione rispettivamente di 73 e 20 unità.

Dall’India alla Francia: chi ha il maggior numero di aerei

Quarta è l’India con 2.296 velivoli, che corrispondono al 4%. Nuova Delhi, benché fuori dal podio generale, è però prima per crescita di flotta: rispetto allo scorso anno ha 96 aerei in più. Al quinto posto si trova la Corea del Sud con 1.576 velivoli, 26 in meno rispetto al 2023, che corrispondono al 3% del totale. La quota di circa il 3% è anche detenuta da Giappone, con 1.459 velivoli, 8 in più rispetto al 2023, e Pakistan con 1.434 velivoli, 21 rispetto allo scorso anno. L’Egitto è ottavo con 1.080 velivoli, 11 in più, che corrispondono al 2%. Stessa percentuale per la Turchia, con 1.069 velivoli e un incremento di 4 unità sullo scorso anno. Chiude la classifica la Francia, che di velivoli ne ha 976, che sono 32 in meno rispetto al 2023.

L’Italia fuori dalla top ten globale, ma presente in quella delle missioni speciali

L’Italia, secondo il rapporto, ha 850 velivoli in servizio, tra Aeronautica, Esercito e Marina. Benché fuori dalla top ten generale, il nostro Paese rientra però al decimo posto in quella sulle dimensioni della flotta impegnata in missioni speciali, dove è presente con 28 unità. Dunque, in proporzione uno sforzo significativo. Ugualmente, compariamo nella classifica della flotta elicotteri da combattimento, al nono posto, con 398 veicoli attivi.