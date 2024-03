Kate Middleton e il cancro: lo star system si stringe attorno alla principessa: “Ti amiamo, non sei sola”

Alcuni dei più grandi nomi di Hollywood stanno esprimendo la loro vicinanza sulla scia della diagnosi shock di cancro di Kate Middleton. La principessa del Galles, 42 anni, ha rivelato venerdì la notizia in un videomessaggio; informando il mondo della sua difficile situazione di salute e del fatto che ha deciso di iniziare un percorso di chemioterapia. L’annuncio ha scosso non solo i cittadini britannici. Dopo l’annuncio, un gran numero di star si sono rivolte ai social media per inviare il loro sostegno alla reale britannica. Tra queste, la vincitrice dell’Oscar Catherine Zeta-Jones. “Il Galles e il mondo sono con te, Sua Altezza Reale Principessa del Galles. Ti voglio bene sempre”, ha scritto su Instagram l’attrice gallese del film “Chicago”.

Lo star sistem a Kate Middleton: “Ti amiamo, non sei sola”

Anche Gwyneth Paltrow ha inviato i suoi auguri di guarigione con un messaggio condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della principessa. Nello stesso tempo, anche l’attrice e collega -affetta anche lei dallo stesso male- Olivia Munn ha elogiato la principessa per il suo coraggio in un post pubblicato su Instagram. “Grazie per aver mostrato cosa vuol dire combattere con grazia e determinazione per voi stessa e per la vostra famiglia. Vi auguro tutto il meglio”, ha scritto. La star di “Sleepless In Seattle”, Rita Wilson, moglie di Tom Hanks, che ha combattuto ugualmente il cancro, ha condiviso il suo sostegno a Kate, scrivendo: “Spero che tutti voi mandiate le vostre preghiere e i vostri buoni pensieri a Kate per un futuro libero dal cancro”.

Poche ore prima che Kate rivelasse la sua diagnosi, l’attrice premio Oscar Jamie-Lee Curtis si era rivolta a Instagram inveendo contro le voci selvagge sulla salute della principessa, scrivendo: “Possiamo per favore smettere con questa teoria della cospirazione? Questo è un essere umano con bambini piccoli e chiaramente un problema di salute. Questa è una questione privata”. Dopo che Kate ha condiviso il video, la Curtis è tornata sui social media esortando i fan a garantire la privacy della principessa. Tra i sostenitori via social di Kate Middleton anche il presidente degli Usa Joe Biden: “La principessa Kate ci ha parlato della sua salute e ora non dovremmo inviare altro che i nostri migliori auguri a lei e alla sua famiglia”, ha scritto. “Jill (la moglie, ndr) e io ci uniamo a milioni di persone in tutto il mondo nel pregare per la vostra completa guarigione, principessa Kate”, ha scritto su X. Anche la First Lady Jill Biden ha condiviso il suo tributo, scrivendo: “Sei coraggiosa e ti amiamo”.

Le reazioni della stampa britannica al cancro di Kate Middleton

La stampa britannica si stringe attorno al Kate: “Il cancro è arrivato come un grande shock” titola il Daily Telegraph, che mette in prima un frame del video postato ieri da Kate Middleton. Nel racconto della storia, il quotidiano, di impostazione conservatrice, definisce “nauseante il trattamento inflitto per settimane a Catherine dai troll“. Il Times titola riportando l’ottimismo di Kate: “La Principessa rivela il cancro e dice: Starò bene”. Scelta diversa da parte del The Guardian, che spiega come la Principessa si stia sottoponendo a un trattamento chemioterapico preventivo. “Kate, non sei sola” è il titolo del The Sun, quotidiano di Rupert Murdoch che non lesina attacchi ai troll, accusati di aver disseminato di dubbi la convalescenza della Principessa, intimando loro di “vergognarsi”. Stessa impostazione usata anche dal Daily Mail, che parla dell’impatto “devastante” della malattia della madre sui principini “George, Charlotte e Louis”. Esalta “i sorrisi che nascondono lo stoicismo” della principessa, ma sottolinea nelle pagine interne anche “il dolore del principe William“, un erede al trono impegnato a riprendere “i suoi doveri” mentre affronta “insieme la battaglia contro il cancro di suo padre e di sua moglie“.

La psicologa: il suo messaggio aiuta le donne con le stesse sofferenze

Il messaggio video in cui Kate Middleton ha affermato di avere un tumore e di sottoporsi a una chemioterapia preventiva, “è stata una uscita necessaria altrimenti non l’avrebbero mai lasciata in pace. Lei è un personaggio pubblico, ma ha diritto a curarsi in serenità, quello che questo ‘outing’ rimanda è la forza di una donna che parlando anche ad altre donne comunica come ha trasformato le sofferenze, la paura e il disorientamento in un messaggio positivo: non siete soli e non si vince da soli, ma dovere avere speranza”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Elisabetta Iannelli, avvocata, vicepresidente di Aimac, l’Associazione italiana dei malati di cancro e segretaria generale di Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia), intervenendo sul contenuto del messaggio della principessa di Galles che ha scelto di rendere pubblica la sua malattia.”Kate ha avuto la capacità di cambiare la narrazione sulla sua malattia – continua Iannelli – ha precisato che ha dovuto elaborare, trovare il modo di parlare ai proprio bambini ancora piccoli ed esposti anche loro alla malattia della madre. E poi ha ricordato il ruolo fondamentale del marito, il caregiver, e questo mi sembra un riconoscimento. E’ molto bello il fatto che abbia concluso questo sofferta uscita pubblica con un forte messaggio di speranza. Credo – conclude la vicepresidente di Aimac – che in tante donne che stanno passando le stesse sofferenze ci sia una immedesimazione che potrà aiutarle”.