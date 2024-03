Italrugby batte anche il Galles e gli lascia il cucchiaio di legno: è il miglior 6 Nazioni di sempre

L’Italia vince con il Galles 24-21 a casa loro chiude il miglior Sei Nazioni di sempre con due successi e un pareggio e lascia ai Dragoni l’ultimo posto dei questo Sei Nazioni, con il beffardo Cucchiaio di Legno. Per gli azzurri un successo importante che poteva anche essere più ampio e arriva dopo la vittoria sulla Scozia e il pareggio con la Francia.

Due le mete azzurre, una per tempo con Ioane al 20′ e Pani al 46′. Ottima la prova al piede di Garbisi, autore di tre piazzati e una trasformazione. Un piazzato nel finale anche di Page-Relo. Non bastano al Galles le mete di Dee e nel finale di Rowlands e Grady con le trasformazioni di Costelow e Lloyd. S

Un vero trionfo per gli azzurri di Quesada: infatti nel Sei Nazioni l’Italia non ha mai vinto 2 partite e fatto 3 risultati utili di fila. Un duro colpo per i Dragoni con l’ultimo posto senza vittorie e con l’ideale quanto umiliante cucchiaio di legno come ultimi in classifica. Una cosa successa, con questa, solo 4 volte nella loro storia lunga 140 anni. La vittoria dell’Italrugby a Cardiff, ricorda quella, di nuovo all’ultima giornata, due anni fa.

Nel 2022, nell’ultima sfida giocata al Principality Stadium, gli azzurri conquistarono il primo successo in trasferta contro il Galles, con la meta allo scadere di Edoardo Padovani. Galles e Italia si sono affrontate 33 volte: il bilancio dice 28 vittorie per i gallesi, 4 per gli Azzurri e un pareggio per 18-18 nel Sei Nazioni 2006.