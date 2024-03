Italiani e la Nato, il sondaggio: solo il 14% degli interpellati vorrebbe uscire dall’Alleanza atlantica

Che percezione hanno gli italiani della Nato? Un recente sondaggio, commissionato dall’Alleanza atlantica, offre una percezione complessivamente positiva. Nel 2023, la NATO ha continuato a monitorare le percezioni dei cittadini dei Paesi alleati in materia di difesa e sicurezza. I risultati mostrano un accordo significativo sul fatto che l’adesione alla NATO rende meno probabili gli attacchi stranieri (61%, in linea con il 2022), e il sostegno all’aumento della spesa per la difesa è aumentato di cinque punti percentuali (40% nel 2023; 35% nel 2022). La maggioranza degli intervistati alleati concorda con il fatto che il proprio Paese continui a fornire sostegno all’Ucraina (63%).

Il sondaggio ha riguardato i cittadini dei 31 Paesi alleati NATO più la Svezia su una popolazione generale di età superiore ai 18 anni. Quando è stata condotta questa indagine, la Svezia non era un membro della NATO. I dati della Svezia non sono inclusi nel calcolo del totale NATO.

Il sondaggio ricostruisce che sono state intervistate almeno 500 persone per Paese. In totale sono state condotte 30.925 interviste. Il sondaggio è stato eseguito nell’inverno scorso e cioè dal 1 novembre al 6 dicembre 2023.

Venendo nel dettaglio, il 67 per cento degli italiani ritiene che si debba mantenere o incrementare la spesa militare (contro la media del 77% complessiva dei Paesi Nato). Gli italiani sono però più filo atlantici (83 per cento) rispetto alla media complessiva (82 per cento) degli altri 30 Paesi Nato. Se un altro Paese Nato dovesse venire attaccato il 58 per cento degli italiani è favorevole a intervenire in sua difesa, contro la media del 61%. Viceversa, il 71 per cento degli italiani pretenderebbe l’aiuto Nato qualora l’Italia venisse attaccata. In caso di referendum sulla Nato, il 69 per cento voterebbe per rimanere nel Patto atlantico, mentre solo il 14% sarebbe pronto a votare per l’uscita.

Riguardo alla guerra in Ucraina, il 59% degli italiani è convinta nel sostegno militare a Kiev contro la media del 63% di tutti i Paesi Nato. Il 18 per cento è abbastanza in disaccordo, mentre il 13 per cento si dichiara fortemente contrario.