Incidente a Roma: in codice rosso Fabrizio Iacorossi, personal trainer della Meloni e di Totti

È ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni al San Camillo di Roma Fabrizio Iacorossi, 44enne personal trainer che ha tra i suoi clienti anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. L’uomo è stato coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava tra Ostia e Torvaianica, sulla sua bicicletta in via Litoranea, all’incrocio con via Arno.



Fabrizio Iacorossi era in bicicletta ieri intorno alle 12.30 sulla via Litoranea all’incrocio con via Arno (Roma) quando ha impattato con un’Opel Corsa. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Camillo dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La strada è rimasta chiusa dalle 13 alle 15.30 per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i carabinieri. Il conducente dell’auto, 63 anni, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell’etilometro. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.



Iacorossi, personal trainer dei vip, era diventato improvvisamente famoso il giorno dopo la vittoria elettorale di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni politiche. In un selfie insolito Giorgia Meloni non aveva riservato alcun discorso pubblico, Niente bagno di folla. La leader di Fratelli d’Italia aveva deciso di prendersi del tempo pe scaricare le tensioni.

Il lunedì mattina della Meloni, appena uscita vincitrice dalle politiche era stato all’insegna dello sport: Giorgia Meloni l’ha trascorso in palestra, appunto con il personal trainer romano ricoverato in codice rosso al San Camillo.