Fuori programma in piazza San Pietro: l’icona Resurrexit cade durante la messa del Papa (video)

“Resurrexit sicut dixit”, la frase iconica della Pasqua, è risuonata più volte in piazza San Pietro, con un fuori programma che ha turbato i fedeli durante la messa celebrata da Papa Francesco.

Nel corso della celebrazione presieduta questa mattina da papa Francesco sul sagrato vaticano per la Domenica di Pasqua, il forte vento che soffiava su Piazza San Pietro a un certo punto ha fatto cadere pesantemente a terra proprio l’icona del Resurrexit, situata proprio vicino alla postazione del Pontefice.

Gli inservienti vaticani sono immediatamente accorsi per rialzare l’immagine sacra e rimetterla in sicurezza, sotto lo sguardo corrucciato di Jorge Bergoglio, così come immortalato dalle foto Ansa.

Resurrexit recuperata dagli inservienti sotto lo sguardo corrucciato del Papa

Nella solennità di Pasqua il Santo Padre Francesco ha quindi impartito, come da tradizione, la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. Alla liturgia, iniziata con il rito del Resurrexit, hanno partecipato oltre trentamila fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che fin dalle prime ore del mattino hanno riempito la piazza.

Messaggio Urbi et Orbi il testo integrale

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!

Oggi risuona in tutto il mondo l’annuncio partito duemila anni fa da Gerusalemme: “Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto!” (cfr Mc16,6).

La Chiesa rivive lo stupore delle donne che andarono al sepolcro all’alba del primo giorno della settimana. La tomba di Gesù era stata chiusa con una grossa pietra; e così anche oggi massi pesanti, troppo pesanti chiudono le speranze dell’umanità: il masso della guerra, il masso delle crisi umanitarie, il masso delle violazioni dei diritti umani, il masso della tratta di persone umane, e altri ancora. Anche noi, come le donne discepole di Gesù, ci chiediamo l’un l’altro: “Chi ci farà rotolare via queste pietre?” (cfr Mc 16,3).

Ed ecco la scoperta del mattino di Pasqua: la pietra, quella pietra così grande, è stata già fatta rotolare. Lo stupore delle donne è il nostro stupore: la tomba di Gesù è aperta ed è vuota! Da qui comincia tutto.