Bergoglio salta la Via Crucis e dalla folla qualcuno urla: “Viva il Papa che non c’è!” (video)

L’annuncio era arrivato al tramonto, a sorpresa, anche se era già accaduto lo scorso anno. “Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta”, aveva fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, contrariamente a quanto comunicato dal Vaticano un paio di ore prima. Le ragioni di questo ripensamento sono dettate, come comunicato dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni, dalla prudenza da parte dello stesso Pontefice, che ascolta i medici, di conservare le energie per le prossime celebrazioni in vista della Pasqua. Il Pontefice, domenica, proprio in vista del tour de force pasquale, alle Palme non aveva pronunciato l’omelia. Ieri invece aveva presieduto la messa del Crisma che ha dato via al Triduo pasquale tenendo una lunga omelia. Poi, nel pomeriggio, era andato a Rebibbia e ha lavato i piedi in sedia a rotelle a dodici detenute.

Il video della Via Crucis e l’urlo nella folla: “Viva il Papa!”

In 25 mila hanno partecipato alla Via Crucis al Colosseo. Al termine della Via Crucis al Colosseo, tra i 25 mila presenti si è alzata la voce “W il Papa”. La croce durante le quattordici stazioni stasera è stata portata da migranti, disabili, volontari, anche da un eremita e dalle suore di clausura.