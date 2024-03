Gabriele Cirilli: contento che abbia vinto Marsilio, il suo governo ha funzionato e i risultati si sono visti

“Sono molto contento della vittoria di Marco Marsilio” alla presidenza della Regione Abruzzo “perché mi sembra che in questi anni di mandato molte cose hanno cominciato a funzionare come si deve. La mia è certamente la visione di uno che vive fuori e che non ha votato dato che risiedo in Toscana, ma spesso vado a Sulmona, mia città natale, e quando sto lì percepisco risultati positivi. Questa riconferma può essere una possibilità per Marsilio di portare avanti quanto già fatto. Ora vedremo se sarà così”. Così all’Adnkronos l’attore e comico abruzzese Gabriele Cirilli, che però si dice deluso dalla bassa affluenza alle urne.

La factory di Cirilli

Cirilli confessa di aver sempre voluto “stare fuori dalla politica, tanto che nei miei spettacoli – sottolinea – non faccio mai satira politica, sia perché non la so fare, sia perché si rischia sempre di offendere qualcuno: dunque non sapendola fare la evito, mi limito giusto a qualche battutina o luogo comune”.

Tornando poi al vincitore Marsilio e ai risultati osservati, l’attore comico ricorda di “essere stato in questi anni in contatto con persone della sua maggioranza che mi hanno dato la possibilità di realizzare la ‘Factory di Cirilli‘, la mia scuola di recitazione a San Salvo, in provincia di Chieti: una scuola di alta formazione professionale con insegnanti eccellenti, dove arrivano studenti anche da Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Toscana ecc. E’ sicuramente una bella cosa per l’Abruzzo e molti attori già stanno girando l’Italia con uno spettacolo, mentre ne prepariamo un altro insieme a un cortometraggio”.

Cirilli: errato non andare a votare

Infine, dietro il fatto che solo un abruzzese su due sia andato a votare, Cirilli vede una “errata rassegnazione”, la gente “pensa che ‘tanto è inutile’, non si combatte più per le proprie idee, per quello in cui si crede. Ma la cosa che mi fa impressione – afferma – è quando sento le persone lamentarsi, chiedo loro se sono andate a votare e mi rispondo di no: ma allora che caz.. ti lamenti a fare? Puoi combattere o risolvere qualcosa solo con il voto, mica possiamo fare la rivoluzione?”, conclude.