Francia, sondaggio riservato: il partito di Marine Le Pen avrebbe la maggioranza all’Assemblea Nazionale

Un sondaggio riservato, realizzato a dicembre, dava l’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen come primo partito all’Assemblea Nazionale francese in caso di elezioni. La notizia è stata ora rivelata dal magazine l‘Obs, e getta nella politica d’Oltralpe nuovi elementi di interesse mentre si avvicinano le elezioni europee di giugno. Il sondaggio era stato commissionato dal partito conservatore Les Republicains. A dicembre si era nel pieno del dibattito sulla nuova legge per l’immigrazione e la rilevazione era stata richiesta proprio per valutare le conseguenze di un possibile scioglimento della camera bassa del parlamento. Destinato a rimanere riservato e realizzato da Ipsos su un campione di 4mila persone, il rilevamento prevedeva un successo del Rassemblement National, con 243-305 eletti, un dato che poteva dunque superare la soglia dei 289 deputati oltre la quale vi è la maggioranza assoluta dell’Assemblea. Il partito di Le Pen conta attualmente 89 seggi.

Francia, sondaggio riservato: Marine Le Pen in maggioranza da dicembre

Lo stesso sondaggio prevedeva un crollo del campo politico del presidente Emmanuel Macron, cui venivano assegnati 117-165 deputati contro i 246 di oggi. Praticamente dimezzato. A sinistra l’alleanza Nupes non andrebbe oltre i 55-79 deputati, rispetto ai 131 attuali. I Republicains appaiono relativamente stabili, anche se in lieve calo, con previsioni di 44-60 eletti, contro i 62 conquistati nel 2022. Il sondaggio è sicuramente una bomba nel clima politico francese, anche se gli analisti consigliano prudenza. In Francia i deputati vengono eletti con un sistema uninominale maggioritario a doppio turno, che rende difficile prevedere con precisione l’esito del voto in ciascuna delle 577 circoscrizioni elettorali. Inoltre il rilevamento è stato compiuto mentre il dibattito era concentrato sul tema dell’immigrazione, il che potrebbe aver favorito il Rassemblement National. Va tuttavia sottolineato che il sondaggio evidenzia un trend in forte crescita per il partito guidato da Marine Le Pen in un momento in cui il gradimento di Macron è in forte calo. Il che per i futuri equilibri europei aggiungerebbe un tassello di grande rilevanza per le future alleanze.

Il sondaggio riservato: Marine Le Pen avrebbe la maggioranza

Il dato del sondaggio, letto allo stato dell’attuale clima politico, è molto interessante alla luce dell’intervento di Marine Le Pen davanti all’Assemblea francese; chiamata a votare, due giorni fa, sugli aiuti a Kiev dopo un dibattito molto vivace, i deputati di Rassemblement national si sono astenuti. Al centro del dibattito l’accordo bilaterale di sicurezza franco-ucraino per il quale Parigi si impegna a fornire fino a 3 miliardi di euro di sostegno aggiuntivo, rispetto a 1,7 miliardi di euro nel 2022 e 2,1 miliardi di euro nel 2023. La Le Pen ha affermato il suo sì incondizionato alla causa ucraina e al popolo di Kiev: definito “martire” dell’aggressione di Mosca. Ma ha criticato aspramente Macron, che sta sfruttando cinicamente il conflitto a fini elettorali.

L’isolamento di Macron. Crollo del suo campo politico

Ha stigmatizzato la politica del presidente sull’eventualità di un futuro invio di truppe in Ucraina. “Al di là dei nostri doveri verso il popolo ucraino martire, abbiamo dei doveri verso il popolo francese. E pertanto è a lui, signor primo ministro, che dobbiamo la trasparenza democratica e la verità che ci chiede”. Macron sul punto è rimasto isolato. Per questo il sondaggio riservato ed ora reso noto è destinato ad agitare le acque della politica francese. E a togliere il sonno ad Emmanuel Macron.