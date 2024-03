Fosse Ardeatine, 80 anni fa l’eccidio. Meloni: è una delle ferite più profonde alla nostra comunità

“Oggi l’Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’80esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. “L’eccidio ardeatino è una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale – sottolinea Meloni – e ricordare cosa accadde in quel funesto 24 marzo di ottant’anni fa è un dovere di tutti”.

Sangiuliano e il ministro della Cultura tedesco alla cerimonia alle Fosse Ardeatine

“Dolore e vergogna”. Si è presentata così, al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, la Ministra di Stato per la Cultura e i Media del Governo federale della Germania, Claudia Roth, nel giorno dell’80esimo anniversario dell’eccidio nazifascista. Il 24 marzo 1944 le forze di occupazione tedesche trucidarono, con la collaborazione dei fascisti, 335 persone in risposta all’attacco di via Rasella. Una visita importante quella della ministra Roth, nata su iniziativa del ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano che proprio due mesi fa, in occasione della visita a Roma del membro del governo di Berlino, aveva invitato la sua omologa a ricordare insieme questo giorno così doloroso per il nostro Paese. È la prima volta che due ministri della Cultura di Italia e Germania si ritrovano alle Fosse Ardeatine a commemorare insieme la strage nazifascista.

Lollobrigida: “È un dovere non dimenticare”

Presente anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che sui social ha scritto: “Come lo scorso anno mi sono recato alle Fosse Ardeatine. È per me, di solito, occasione di raccoglimento e riflessione in totale anonimato. Questa volta ho trovato il collega Ministro Sangiuliano e la collega Claudia Roth, Ministra della cultura tedesca. Per la prima volta, dopo aver salutato i familiari delle vittime presenti e il rappresentante della Comunità Ebraica, ho partecipato ad una commemorazione ufficiale. È un dovere non dimenticare i Martiri ma soprattutto raccogliere l’auspicio di rendere l’Italia migliore. Un ringraziamento ai nostri Carabinieri e al nostro Esercito che alle Fosse Ardeatine come in ogni sacrario onorano e proteggono la Memoria del nostro Popolo”.

La Russa: mai più simili atrocità

Tra i primi a ricordare l’anniversario, il presidente del Senato Ignazio La Russa.“È nostro dovere custodire la memoria dell’eccidio delle Fosse Ardeatine con l’uccisione da parte dei nazisti di 335 persone e che rappresenta una delle pagine più buie della nostra storia. Quanto avvenne il 24 marzo 1944 – conclude La Russa – è un orrore di fronte al quale ci si può solo inchinare, confidando e lavorando affinché mai più possa ripetersi una simile atrocità”.