Follia dell’allenatore del Lecce D’Aversa: testata a Henry (video). “Ma io volevo dividere i giocatori…”

Il Verona vince a Lecce 1-0 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024 ma il finale è ad altissima tensione. Henry viene espulso a gara terminata, scintille con Pongragic e con l’allenatore del Lecce, D’Aversa, che si avvicina a Henry e lo colpisce con una testata. (video)

“C’è stato un finale concitato, già negli ultimi minuti di partita quando ci sono state delle provocazioni. Non volevo che i miei ragazzi prendessero delle squalifiche o simili, siamo venuti a contatto io e Henry: il gesto non è stato bello da vedere, ma la mia intenzione era di dividere gli altri. Ha continuato nelle provocazioni anche a partita finita”, dice D’Aversa a Sky.

“A fine partita ho salutato subito Marco Baroni, poi c’era un parapiglia e l’intenzione era quella” di evitare provvedimenti disciplinari per i giocatori. “Con i dirigenti ci siamo parlati ed è finita lì. Non sono entrato in campo per dare una testata, sono andato a salutare Baroni, l’intenzione mia non era di andare da Henry assolutamente. Ripeto: gesto brutto da vedere, a prescindere da tutto”.

Il Lecce condanna senza mezzi termini il comportamento dell’allenatore: “L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”.