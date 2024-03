Europee, volano gli stracci tra Bonino e Pizzarotti. Lei: “Se sei innamorato di Calenda vai da lui”

Volano gli stracci tra la leader di +Europa Emma Bonino e il presidente del partito, Federico Pizzarotti: la miccia che fa esplodere tensioni e disaccordi è la possibile candidatura di Massimo Zambuto, genero di Salvatore Cuffaro. Ma non solo. Tanto che la stessa Bonino, ospite a Rai Radiouno di Un Giorno da Pecora spiega e commenta: Gli Stati Uniti d’Europa? «Credo stiano ancora lavorando sui dettagli. Il simbolo ad esempio. Forse ci saranno anche delle sorprese nelle candidature. +Europa ha fatto la proposta degli Stati Uniti d’Europa, una lista di scopo: qualcuno è voluto venire. Altri come Calenda hanno detto no, spiegando che con Renzi non si vuole più sedere».

Europee, Bonino e Pizzarotti ai ferri corti

Ma non è finita qua, perché a quel punto è scoppiato il file della eventuale candidatura di Zambuto, genero di Salvatore Cuffaro. Rispetto al quale il presidente di +Europa Pizzarotti nelle scorse ore ha chiaramente fatto capire come la pensa, asserendo in un dialogo a distanza con la Bonino prima di tutto che «candidare Zambuto nella lista Stati Uniti d’Europa per conto di Italia Viva, non sarebbe un problema di Matteo Renzi, ma di +Europa!». Quindi bollando categoricamente l’ipotesi come irricevibile, e aggiungendo a stretto giro che: «L’eventuale adesione della Nuova Dc di Salvatore Cuffaro a una lista con +Europa sarebbe semplicemente lunare. Assurda. E inconciliabile con qualsiasi scopo uno voglia dare alla lista».

L’eventuale candidatura del genero di Cuffaro il pomo della discordia

E poi chiosando in calce: «Quale può mai essere lo scopo comune di +Europa e Cuffaro?», conclude Pizzarotti. Sottolineando che «sono mesi che propongo una lista comune tra Azione e Più Europa, capeggiata magari da Carlo Cottarelli, e dovremmo invece allearci a Cuffaro e Donato?». Oggi allora, dai microfoni di Radiouno, è arrivata la replica della Bonino. La quale, andando al nocciolo della vexata quaestio all’ex sindaco di Parma manda a dire: «Bisognerebbe spiegare a Pizzarotti che una lista di scopo è una lista di scopo, se ancora non ha capito gli posso consigliare di leggere la Treccani».

Il botta e risposta tra Bonino e Pizzarotti prosegue anche a “Un giorno da pecora”…

Ma l’ex sindaco di Parma è il presidente di +Europa, sottolinea il conduttore alla Bonino. E lei ribatte: «Questo non cambia molto, se è così convinto ed innamorato di Calenda ci vada – replica secca l’ospite ai microfoni di Un Giorno da Pecora –. Non ci siamo parlati, ma da settimane mi sembra così, se si vuole far eleggere da Calenda faccia pure. Una proposta politica non è un carcere». Perché non chiama Pizzarotti per chiarirvi? Incalza allora il conduttore. Ed è a questo punto che la Bonino taglia corto e chiude: «Mica sono la Tim, lo chiamiamo tutti i giorni». E intanto però non se ne viene a capo…