Droga degli zombie: gli sconvolgenti effetti del fentanyl (video) Negli Usa provoca 100mila morti l’anno

Non è ancora emergenza fentanyl in Italia, ma il governo Meloni vuole intervenire prima che sia troppo tardi e la “droga degli zombie” dilaghi da noi come già accade in Nord America.

Fuori dai circuiti sanitari, in cui il fentanyl è impiegato per i suoi effetti analgesici potenti, se usato illegalmente può causare effetti devastanti. Bastano appena 1 o 2 milligrammi per causare non una alterazione psico-fisica ma spesso la morte per soffocamento.

«È reperibile in farmacie o negli ospedali se non si adottano misure di sicurezza, ed è a basso costo e facile a nascondere», ha ricordato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alla presentazione a palazzo Chigi del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici.

Che cos’è la droga degli zombie

Il Fentanil è un analgesico, un oppioide prodotto da sintesi chimica ed e’ circa 100 volte piu’ potente della morfina. Storicamente e’ stato utilizzato per trattare il dolore cronico ed e’ comunemente usato come anestetico prima di interventi chirurgici o manovre invasive. Il Fentanil, detto anche ‘droga degli zombie’, e’ una delle sostanze stupefacenti piu’ acquistate sul mercato clandestino delle droghe nel dark web.

La droga e’ acquistata prevalentemente in Cina, dove si situa il maggior numero di fornitori di oppioidi sintetici. Si stima che circa il 70% delle morti per overdose negli Stati Uniti nel 2021 (107.622, record assoluto e +15% sul 2020) siano state causate da Fentanil. Si puo’ trovare in varie forme: cerotti, liquido da iniettare per vena, pasticche da assumere per via orale e in polvere da inalare come la cocaina. Negli Usa, con lo slogan “One pill can kill” (Una sola pillola può uccidere) ogni anno a maggio si tiene una giornata nazionale di sensibilizzazione sui pericoli del Fentanyl.

L’Organizzazione mondiale della sanita’ lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzato. L’effetto piu’ immediato e’ quello per endovena, tra i giovani la modalita’ di assunzione e’ quella per via nasale oppure aggiunta al tabacco e fumata. Nel mercato degli stupefacenti il Fentanil e’ associato all’eroina e la sua durata media e’ di 30 minuti circa dopo un’iniezione di 100 microgrammi. Unico modo per contrastare farmacologicamente il Fentalin e’ il naloxone, disponibile in tutte le farmacie.

Una delle principali ‘piazze di spaccio’ del fentanyl e delle nuove e altrettanto pericolose sostanze psicoattive è il web, luogo virtuale di promozione e vendita attraverso il quale le sostanze vengono recapitate direttamente al domicilio degli acquirenti in piccoli plichi postali anonimi, rendendo possibile una fruizione autonoma e incontrollata. Una modalità di vendita senza intermediari che però, mette a rischio l’utilizzatore finale per intossicazione acuta.