Domodossola, 26enne arrestato mentre violenta una donna: un turista la vede trascinare via e dà l’allarme

Ha trascinato con la forza una donna di 60 anni che stava dormendo nella sala d’aspetto della stazione di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), nello scantinato di un palazzo nei pressi dello scalo ferroviario. Una volta lì, l’ha violentata immobilizzandola per i polsi. Un turista cinese, che ha assistito alla scena dell’aggressione, ha subito dato l’allarme ai carabinieri. I quali, intervenuti sul posto quando erano poco dopo le 2 di notte, sono riusciti ad aprire il portone, e ad arrestare l’uomo in flagranza di reato: un 26enne senegalese che, condotto in caserma per i successivi accertamenti, al termine dei controlli è stato dichiarato in arresto per violenza sessuale. Quindi, condotto presso il carcere di Verbania su disposizione dell’autorità giudiziaria, dove si trova tuttora in seguito alla convalida.

Domodossola, senegalese arrestato mentre violenta donna nel sottoscala

La vittima invece, in stato di shock, è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Domodossola, dove ha confermato ai militari la violenza subìta. Dunque, il giovane senegalese, con precedenti di polizia, è stato stanato e arrestato mentre stava abusando della donna nel sottoscala di un palazzo quando i militari lo hanno raggiunto. I carabinieri, nel frattempo raggiunti da un’altra pattuglia della Stazione di Villadossola, sono riusciti ad aprire il portone dello stabile e, seguendo un rumore sospetto proveniente dal sottoscala del palazzo, hanno raggiunto il locale cantine. E lì si sono trovati di fronte l’uomo seminudo che stava abusando della donna, mentre la teneva ferma per i polsi.

A dare l’allarme un turista che ha visto il giovane trascinare e colpire la donna

Decisiva in questo caso la segnalazione di un turista cinese. L’uomo, prima di salire sul treno, ha visto l’extracomunitario che trascinava con forza la vittima, e ha subito avvertito i carabinieri. L’uomo avrebbe visto il senegalese 26enne trascinare la donna e colpirla. E come segnala il Tgcom24, l’avrebbe anche «fatta cadere e sbattere la testa». Una sequenza violenta che avrebbe segnato solo l’inizio dell’orrore che la 60enne ha dovuto subire. Un orrore che l’intervento dei carabinieri ha interrotto le violenze che poi la donna, in lacrime, ha confermato ai carabinieri in ospedale. Dove è stata accompagnata per i primi soccorsi chiamati dai militari, che hanno fatto arrivare sul posto un’ambulanza per le cure del caso. Il senegalese, nel frattempo condotto in cella, è finito al centro di accertamenti a più ampio spettro.

E non sarebbe neppure la prima volta…

Secondo quanto riporta il Tgcom24 sulla vicenda, infatti, «la violenza consumata nella notte non sarebbe la prima: la vittima, che risulta essere seguita dai servizi sociali, ha riferito ai militari che circa una settimana fa aveva subito dallo stesso uomo un’altra violenza, senza però denunciare l’accaduto. Anche su questo punto sono in corso le verifiche dei carabinieri».