Dengue, il Ministero alle Regioni: incrementare sorveglianza e bonifiche. Bassetti: “Italia prima a muoversi”

Il ministero della Salute ha rilasciato una nuova circolare, la terza, sulla febbre Dengue. Il documento rappresenta un piano vero e proprio piano di prevenzione, alla luce dell’incremento dei casi a livello globale e dell’approssimarsi della cosiddetta “stagione vettoriale”, ovvero del periodo in cui la zanzara tigre, il cui nome scientifico è Aedes albopictus, tornerà a far sentire la sua fastidiosa e ora potenzialmente rischiosa presenza. La circolare, rivolta alle Regioni e alle Province autonome, invita a potenziare la sorveglianza, incrementare le bonifiche e formare il personale sanitario, fornendo indicazioni puntuali anche ai cittadini. “Il ministero è pronto, ha fatto questa nuova circolare sulla Dengue e non abbassiamo la guardia su questo specifico aspetto”, ha commentato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, invitando però a evitare gli allarmismi. “Per il momento – ha spiegato – siamo tranquilli”.

La circolare del ministero della Salute per la prevenzione della Dengue

Si tratta di “misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, atte a ridurre – spiega il documento – il rischio di trasmissione autoctona di virus Dengue”. In particolare si raccomanda di: “Potenziare la sorveglianza dei casi umani di Dengue su tutto il territorio nazionale, soprattutto in termini di tempestività, di rispetto dei flussi di comunicazione e sensibilizzando gli operatori sanitari, tra cui pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, per permettere la rapida identificazione dei casi; implementare tutte le azioni di bonifica ambientale previste, mirate a ridurre i siti di proliferazione e di riparo per le zanzare (ad esempio: rimozione dei potenziali focolai larvali, pulizia e manutenzione di quelli inamovibili, sfalcio della vegetazione incolta); provvedere alla predisposizione, previa programmazione, di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori; individuare, come da linee guida riportate in allegato Pna 2020-2025, tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, quali Aedes aegypti, e predisporre tutte le misure di sorveglianza e controllo atte a prevenire e contrastare il possibile ingresso e successiva diffusione di questi potenziali vettori di arbovirosi”.

La formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione dei cittadini

La circolare si conclude con la raccomandazione a provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e alla corretta informazione dei cittadini, affinché possano a loro volta adottare “attivi comportamenti di prevenzione”. La circolare è stata accolta con favore dagli addetti ai lavori. “È giustissima, visto anche quello che sta accadendo in Sud America”, ha commentato l’epidemiologo Massimo Ciccozzi. Fra le situazioni più allarmanti, c’è quella del Brasile, dove nei primi 3 mesi del 2024 sono stati già registrati oltre 2 milioni di casi. In totale, secondo i dati del ministero della Salute brasiliano, in 19 Stati, sono stati 682 i morti per la malattia e 11 persone sono in terapia intensiva. Si tratta della peggiore dal 2015, quando in 12 mesi furono registrati 1,6 milioni di casi.

Ciccozzi: “Circolare giustissima”. Accenti polemici da Burioni

“Se le Regioni hanno un loro sistema di sorveglianza Dengue è il momento di attivarlo e di muoversi anche in anticipo rispetto alla disinfestazione delle aree verdi dove le zanzare possono riprodursi”, ha aggiunto Ciccozzi. Un accento più critico è stato espresso dal virologo Roberto Burioni, che su X ha scritto che “c’è il rischio che la Dengue dal Brasile arrivi qui”. “È trasmessa solo da zanzare, per cui per evitare una epidemia dobbiamo fare di tutto per diminuire il numero di zanzare, e la lotta contro questo insetto si inizia nel mese di marzo. Si sta facendo qualcosa?”, ha scritto. Il direttore Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha però ricordato che “siamo stati il primo Paese a muoversi, con ben tre circolari, sensibilizzando aeroporti, medici, strutture sanitarie. Questa volta mi pare non si possa dire che non eravamo preparati”.

Bassetti chiarisce: “Bene il ministero, l’Italia prima a muoversi contro la Dengue”

“Credo che Francesco Vaia (direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ndr) si sia mosso come ci si doveva muovere”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione e ricordando che “contro le zanzare bisogna lavorare sulla disinfestazione che si inizia nel mese di marzo e mi pare che tutte le circolari che il ministero ha diramato vadano proprio in questa direzione”. “Ora – ha spiegato l’infettivologo – la palla passa ovviamente anche molto ai Comuni, a cui è deputata l’attività di disinfestazione, quindi bisogna sensibilizzarli affinché si facciano tutti gli interventi necessari. Che vanno fatti per tempo, non rimandati”. “Questa volta, però, credo che tutto si possa dire tranne che non ci siamo mossi per tempo e in maniera adeguata”, ha ribadito Bassetti, rivolgendo “ancora un plauso a Francesco Vaia”.