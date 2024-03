Dagli Usa i primi aiuti umanitari su Gaza col paracadute: lanciati oltre 35mila pasti (video)

Gli Usa hanno effettuato il primo lancio di aiuti umanitari a Gaza attraverso paracadute. L’iniziativa, di cui il presidente Joe Biden aveva parlato nel corso del colloquio con il premier Giorgia Meloni nell’incontro alla Casa Bianca, è stata confermata dai funzionari americani e ampiamente rilanciata sui social da video di palestinesi.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Reuters, tre aerei militari C-130 hanno lanciato oltre 35mila pasti. Sarà uno “sforzo prolungato”, ha fatto sapere la Casa Bianca. In un briefing con la stampa il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, ha spiegato che “ci sono poche operazioni militari più complicate dei lanci aerei di assistenza umanitaria, perché molti parametri devono essere esattamente corretti”.

L’esercito statunitense, ha aggiunto Kirby, dovrà assicurarsi che gli aiuti atterrino in un luogo in una zona di guerra, quella di Gaza, densamente popolata, accessibile alle organizzazioni umanitarie incaricate della distribuzione. Nei giorni scorsi anche Giordania ed Egitto avevano consegnato aiuto con questa modalità. Biden ha assunto la decisione di fare lo stesso dopo la strage del pane di giovedì, nella quale, secondo le ultime stime del ministero della Sanità di Gaza, 115 civili palestinesi sono rimasti uccisi e circa 760 feriti a seguito di una sparatoria dell’esercito israeliano.

US aircraft carry out airdrops of aid to Gaza with 38,000 meals.

Three US C-130s dropped humanitarian supplies over Gaza.

The supplies included 66 total bundles – 22 from each aircraft – and included 38,000 meals dropped for people of Gaza.

The bundles did not include water… pic.twitter.com/7V3d5SRz02

— Clash Report (@clashreport) March 2, 2024