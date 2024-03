Covid, Bassetti: “Meloni ha dato un giusto messaggio. Sui danni dei vaccini ha detto che lo Stato c’è”

Le solite liti da cortile tra virologi si levano per parole molto chiare e difficilmente fraintendibili sui vaccini da parte della premier Meloni. Durante la trasmissione di Rete 4 ‘Fuori dal coro’ ha sostenuto che quella degli effetti avversi al vaccino anti Covid è “una materia sulla quale io mi sono confrontata col ministro della Salute Orazio Schillaci. Per chiedere che ci sia massima disponibilità da parte del governo per andare in fondo, capire e assumersi per lo Stato italiano le responsabilità che si deve assumere”. Il conduttore Mario Giordano aveva porto una riflessione sulle “vittime degli effetti avversi del vaccino” per il Covid “che spesso si sentono abbandonati”. Risposta di Meloni: “Non devono sentirsi abbandonati”. Lo Stato c’è.

Le parole della Meloni sui vaccini scatenano i virologi

Si è sollevato il solito vespaio. Velenoso il commento del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: “Le parole del presidente Meloni, se da un lato ribadiscono l’ovvio; dall’altro continuano ad alimentare sospetti sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid”. Segue a ruota il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, che tuona contro il “revisionismo fatto a posteriori”. Volete ridere? Leggete il titolo di Repubblica- “Meloni strizza l’occhio ai no-vax”- per capire gli effetti, questi sì avversi, della distorsione delle parole.

Covid e vaccini, Bassetti: “Giusto il messaggio dato da Meloni: lo Stato c’è”

Non c’è nessun revisionismo e nessun “sospetto” nelle parole della premier. Le legge bene Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. “Come non si fanno i processi alle persone in Tv o sui giornali, non si fanno sui vaccini. Ci sono i luoghi dove andare a valutare il tutto. Il presidente del Consiglio ha dato giustamente un messaggio alle persone: lo Stato c’è per chi ha avuto problemi dai vaccini. Ma non si possono fare processi in piazza – dice intervistato dall’Adnkronos-. Ci sono percorsi da seguire molto precisi coordinati dalle Regioni e dal ministero della Salute. L’Aifa fa la farmacovigilanza e ci sono i fondi per i risarcimenti. Chi ha avuto danni è giusto che segua questo percorso, se sarà stabilito il nesso causa-effetto avrà il risarcimento”.

Gismondo: “Bene Meloni, finalmente le istituzioni dalla parte del cittadino”

La microbiologa Maria Rita Gismondo si dice “emozionata nel sentire le parole di Giorgia Meloni”. Che ha sottolineato la volontà del governo di “andare in fondo” sugli effetti avversi dei vaccini anti-Covid; “capire e assumersi per lo Stato italiano le responsabilità che si deve assumere”. La direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, di dice sollevata. “Dopo tanta sofferenza e tanto silenzio, abbiamo delle istituzioni che sono dalla parte del cittadino. Non mi resta che dire finalmente”, sottolinea all’Adnkronos Salute.

La Federazione dell’Ordine dei Medici: “I vaccini hanno salvato vite. Ma è giusto studiare gli effetti avversi”

In linea con il senso delle parole dedlla premier l’Ordine dei medici: “I vaccini contro il Covid hanno salvato molte vite. Ma è giusto conoscere e studiare gli effetti avversi” dice il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli. “Sin dall’inizio – sottolinea all’Adnkronos Salute- come per qualsiasi terapia, sapevamo che anche i vaccini anti-Covid, in percentuali trascurabili, avrebbero dato dei problemi. Come per tutti i farmaci. Ovviamente, trattandosi di una scelta di tutela della salute pubblica, lo Stato, come del resto prevede la legge, deve risarcire i cittadini che hanno avuto problemi. E bisogna fare in modo che questi cittadini possano avere il massimo della tutela”.