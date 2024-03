Congresso Pse a Roma per pochi intimi: “Bella Ciao” davanti alle poltrone vuote (video)

Non c’era esattamente il pubblico delle grandi occasioni al congresso Pse a Roma alla Nuvola, che ha lanciato la campagna elettorale per le Europpe: la riprova arriva dalle immagini e dai video della convention.

Congresso Pse per pochi intimi

A Roma sono arrivati i leader e premier socialisti consegnando al Pd e Elly Schlein, nell’Italia governata dalla destra di Giorgia Meloni, un ruolo particolare nella battaglia contro i sovranisti verso le europee di giugno.

Paolo Gentiloni la mette così: “Dall’isola alla Nuvola è stata davvero una bella settimana”, vantando gli anni di buon governo del centrosinistra con “un’Europa più vicina ai cittadini”. Peccato che i cittadini non siano vicini alla Nuvola.

Il congresso del Pse ha concluso il suoi lavori sulle note di Bella Ciao, sparata a tutto volume nel salone della Nuvola dopo la fine dell’ultimo intervento, quello della leader del Pd, Elly Schlein. I pochi presenti hanno accompagnato la canzone battendo le mani, mentre tutti i leader, compreso il cancelliere tedesco hanno raggiunto la segretaria dem sul palco.

Mentre l’inquadratura allarga oltre il palco, si vedono larghe file di poltrone vuote nelle prime file.

Tre femministe hanno “svegliato” la platea della Nuvola

L’unico momento che ha risvegliato i delegati dal torpore, quando tre attiviste femministe hanno interrotto per alcuni istanti i lavori del congresso del Pse, urlando “senza consenso è stupro. No alla direttiva europea”. Una protesta relativa alla mancata approvazione della definizione europea di stupro nella direttiva Ue contro la violenza sulle donne

Candidato presidente Schmit, padre del “salario minimo”

Sul fronte strettamente politico, negli interventi che si succedono dal palco, il Pse delinea le priorità verso le europee. La scelta del commissario al Lavoro, il lussemburghese Nicolas Schmit “padre” del salario minimo, è già un’indicazione di programma. “Sono orgoglioso che Schmit ci guiderà alle prossime elezioni europee. Come commissario Ue -dice il premier portoghese Antonio Costa- Schmit ha lavorato per costruire il pilastro sociale della Ue, a partire dal salario minimo”.

E ancora Gentiloni: “Schmit è la persona migliore per consentirci di fare altri passi avanti. I prezzi oggi sono del 10& in più rispetto a due anni fa ma i salari non hanno potuto seguire questa tendenza, il nostro piano di ripresa ha creato posti di lavoro ma non ha aumentato i salari. Caro Nicolas, l’Europa ha bisogna di avere una riduzione delle disuguaglianze”. Ma nella Nuvola i presenti sono solo addetti ai lavori: cittadini ed elettori restano distanti. Metafora calzante del parlamento europeo governato dalle sinistre.