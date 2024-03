“Che ne pensa di Schlein?”. “Nulla, che le devo dire?”. Barbara Alberti s’infuria e se ne va… (video)

La scena, di qualche giorno fa, è tutta da ridere. In studio, a sottoporsi alle domande di Peter Gomez nel programma Rai “La confessione“, c’era la scrittrice femminista Barbara Alberti, molto ironica e critica, da sempre, però, sul politicamente “corretto” delle nuove femministe. La scena divertente è arrivata alla fine, quando Gomez ha chiesto alla Alberti cosa ne pensasse di Elly Schlein.

Era il momento della confessione. La scrittrice ha abbozzato una risposta: “Che devo dire, l’ho vista, mi è simpatica come bambina, ma non ho nulla da dirle, nulla, non mi puoi fare questo, basta, me ne vado…”. E si è davvero alzata dalla poltrona per andarsene. Poco prima Barbara Alberti aveva “confessato” che sulla maternità surrogata era in contrasto con Michela Murgia: “Nessuna donna vuol dare via il suo bimbo per soldi. Lei diceva che un fenomeno così diffuso non si poteva far altro che regolamentarlo perché il divieto non sarebbe bastato”, ha spiegato il conduttore. “E’ diffuso tra i ricchi che pagano i poveri! – ha ribattuto la scrittrice – Allora stabiliamo una cosa, che contano solo i soldi, ma per favore, non ammantiamo queste cose di un’umanità che non c’è”, ha concluso la Alberti.

Il video di Barbara Alberti che parla di Elly Schlein