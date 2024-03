Calenda contro Schlein, ormai è Casa Vianello: “Elly non mi risponde più al telefono”

Meglio di Casa Vianello, con Carlo Calenda al posto di Raimondo ed Elly Schlein in quelli di Sandra Mondaini.

“Da ieri pomeriggio, dal ritiro del candidato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein, il Pd, per capire qual è il loro intendimento in Basilicata, com’è giusto fare, essendo noi forze di opposizione. Con grande sconcerto, non siamo riusciti a parlare con nessuno. Al momento non c’è nessuna idea di cosa il Pd voglia fare, mi risulta che sta cercando di ricomporre con il M5s un asse su un’altra candidatura”. Così il leader di Azione, a Potenza: “Quello che sappiamo è che oggi non c’è in questa regione un’alternativa all’offerta della destra, perché la sinistra si è incartata e non risponde al telefono”.

Calenda cita la Corrida: Conte e Schlein dilettanti allo sbaraglio

L’unica certezza è che dalla Basilicata al Piemonte il campo largo è sempre più “campo sbracato” e le crepe aperte sulle candidature sembrano ogni giorno meno sanabili. La scelta di Domenico Lacerenza, in Basilicata, dura lo spazio di 48 ore e già dopo 24 girano voci di ritiro, smentite dai dem che tentano fino all’ultimo, senza successo, di evitare la figuraccia. La rinuncia dell’oculista “catapultato” per sua stessa ammissione da Pd, M5S, Avs e +Europa, è arrivata sabato, dopo una riunione tenuta in mattinata per provare a blindare una candidatura apparsa da subito traballante.

Tra i primi a rispondere, con malcelata soddisfazione, alla notizia lucana è stato appunto il leader di Azione. “Stiamo assistendo alla distruzione del centrosinistra ad opera di Giuseppe Conte”, ha sibilato perfido Calenda. “Vorrei fosse chiaro agli elettori di centrosinistra che l’obiettivo di Conte è distruggere il Pd per essere l’unico candidato premier. A noi hanno detto che non siamo parte del “campo santo”. E la segretaria Schlein non si fa trovare al telefono. L’unica cosa che mi sento di dire è in bocca al lupo”. Per poi chiosare con una citazione da tv degli anni 70, “Schlein e Conte sono dilettanti allo sbaraglio”. Da Casa Vianello alla Corrida di Corrado è un attimo.