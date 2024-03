Cagliari, Truzzu alla cerimonia di intitolazione di una piazza in città a Sergio Ramelli, ucciso nel 1975

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l’assessore alle Politiche per la Mobilità del Comune di Cagliari, Alessio Mereu, hanno oggi preso parte alla cerimonia di intitolazione della Piazzetta Sergio Ramelli. L’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare lo spazio adiacente alla Piazza Repubblica, tra la via Alghero e la via Deledda, a Sergio Ramelli, studente milanese, militante dell’Msi, ucciso negli anni ’70.

Come scrisse sul Secolo Antonio Pannullo quello di Ramelli fu uno degli omicidi più brutali degli anni Settanta. Era il 13 marzo 1975 quando un commando di assassini di Avanguardia Operaia di Milano aggredì sotto casa il 18enne Sergio Ramelli con le chiavi inglesi Hazel 36, l’arma di ordinanza degli estremisti comunisti dell’epoca, riducendolo in fin di vita. Ramelli morì il 29 aprile successivo, dopo 48 giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza se si eccettuano alcuni brevi momenti di lucidità. Quando il consigliere comunale missino di Milano Tomaso Staiti di Cuddia dette la notizia in aula, fu fischiato e ci fu chi ignobilmente applaudì.

Il giorno prima della morte di Ramelli gli estremisti di sinistra, impuniti, andarono sotto casa Ramelli, fecero scritte minacciose e intimarono al fratello di sparire entro 48 ore pena la morte. Il tutto nel silenzio delle autorità e delle forze dell’ordine, molto forti e decise però, nel giorno del funerale, a vietare il corteo funebre agli amici di Ramelli. Tra l’altro, Avanguardia Operaia aveva promesso ritorsioni contro chiunque avesse partecipato al funerale del “fascista”. A sinistra il ricordo di Sergio Ramelli non è tollerato. Le poche targhe a lui intitolate in giro per l’Italia vengono sistematicamente vandalizzate. Eppure tutto questo accanimento non riesce a cancellare il nome di Ramelli dall’elenco delle vittime innocenti del brutale antifascismo militante che negli anni Settanta insanguinò le strade d’Italia.