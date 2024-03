Bonus psicologo, dal 18 marzo scatta il clic day: come fare domanda e chi può ottenerlo

Si avvicina il clic day per il bonus psicologo. Dal 18 marzo al 31 maggio 2024 si potrà presentare la domanda per ottenere il contributo relativo all’anno 2023. Che potrà essere di 500, 1.000, o 1.500 euro in base all’Isee del richiedente. Isee che in ogni caso dovrà essere inferiore ai 50 mila euro. Il bonus verrà erogato ai residenti in Italia fino all’esaurimento dei fondi previsti per l’anno, ovvero 5 milioni di euro; ed elargito in base alla graduatoria stilata dall’Inps. Ai beneficiari verrà fornito un codice univoco con il quale prenotare sedute di psicoterapia presso gli psicoterapeuti e gli psicologi aderenti; compresi molti professionisti che si affidano alla piattaforma di psicoterapia online Unobravo, particolarmente popolare dal periodo della pandemia. Il contributo è stato introdotto dal Decreto Legge 228/2021, ma ha iniziato a essere operativo solo dal 25 luglio 2022. Sarebbe dovuto scadere dopo il 31 dicembre 2022, ma la Legge di Bilancio 2023 ne ha disposto la proroga “anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti”.

Bonus psicologo, dal 18 marzo scatta il clic day

Si tratta di una misura a sostegno di “persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”, affinché possano intraprendere percorsi psicoterapeutici presso studi di professionisti aderenti all’iniziativa. Vediamo nel dettaglio chi può presentare domanda per il bonus psicologo, come richiederlo. Quali sono gli importi e come vengono stilate le graduatorie. Può essere richiesto sulla pagina dedicata dell’Inps da cittadini residenti in Italia il cui Isee non superi i 50 mila euro. Il nome esatto del bonus è «Contributo sessioni psicoterapia». Si potrà accedere tramite SPID, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 oppure tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). Per la dichiarazione del valore Isee è prevista un’autocertificazione. Possibile anche richiedere il bonus psicologo per telefono al Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803164 – gratuito da rete fissa –; o il numero 06.164164, da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa di ciascun gestore.

Gli importi del bonus psicologo e le fasce di reddito

Questi gli importi: con l’ Isee inferiore a 15 mila euro si avranno 1.500 euro di bonus (50 euro a seduta). Isee tra 15 mila e 30 mila euro, 1.000 euro di bonus (50 euro a seduta). Isee tra 30 mila e 50 mila euro, 500 euro di bonus (50 euro a seduta).

Il governo Meloni ha reso strutturale il bonus psicologo

La modalità con cui verranno stilate le graduatorie viene descritta nella circolare dell’Inps numero 34 del 15 febbraio 2024. Si legge: «al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso». A parità di valore ISEE, vale «l’ordine cronologico di presentazione delle domande». Il governo Meloni ha reso strutturale il bonus. Durante l’esame del disegno di legge di Bilancio per il 2023, la Camera è intervenuta sul “bonus psicologo”, stanziando 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro per ogni anno dal 2024 in poi. In questo modo la misura è stata resa strutturale, e non più temporanea. In più la scorsa legge di Bilancio ha esteso il limite massimo del bonus per persona fino a 1.500 euro, dai precedenti 600 euro.