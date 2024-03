Basilicata, Marrese stringe un accordo con Chiorazzo e subito dopo ha un incidente d’auto: illesi lui e l’autista

Piero Marrese (Pd), presidente della Provincia di Matera e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata nelle elezioni del 21 e 22 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa mentre rientrava a casa, a Montalbano Jonico (Matera). Lo ha confermato all’Ansa lui stesso. L’auto sulla quale viaggiava Marrese – guidata da un autista – è uscita di strada. Sia l’autista sia Marrese sono rimasti illesi, mentre un altro passeggero nell’urto ha riportato una frattura ad una spalla. “Non mi sono accorto di nulla – ha spiegato il candidato alla presidenza della Regione Basilicata – perché al momento dell’incidente stavo dormendo”. Marrese stamani è tornato al lavoro regolarmente.

Marrese aveva appena incassato l’accordo con Chiorazzo, precedentemente candidato, il quale aveva deciso di fare un passo indietro e appoggiare la candidatura di Marrese a governatore della Basilicata per il centrosinistra. “Insieme, uniti, per una Basilicata vincente!” ha scritto su Facebook Piero Marrese pubblicando una foto in cui lui e Chiorazzo si stringono, sorridenti, la mano per l’accordo raggiunto.I candidati a governatore della Basilicata, al momento, sono perciò tre: Vito Bardi (Fi), Piero Marrese (Pd) e l’outisder Eustachio Follia di Volt.