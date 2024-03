Basilicata, Calenda sceglie Bardi. E spunta l’audio-choc sul Pd: “Trattati da ebrei deportati”

L’alleanza programmatica con Bardi si baserà su alcuni punti in particolare come ”il necessario rilancio della sanità e del welfare, una riorganizzazione e una implementazione della governance regionale, l’individuazione di strategie per lo sviluppo che valutino anche l’istituzione di un fondo sovrano contro lo spopolamento, una strategia per la cultura che veda Matera come faro”. Inoltre – hanno detto ancora gli esponenti di Azione – le nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale, la transizione energetica e digitale, le grandi partite industriali tra cui l’automotive. Nel programma di Bardi, particolarmente rilevante per noi di Azione, l’attenzione al mondo del lavoro e la lotta al precariato, con un focus particolare in favore dell’agricoltura e puntando a una governance performante della forestazione. “Spiegheremo ai cittadini, come abbiamo sempre fatto, le ragioni della nostra scelta – hanno aggiunto Pittella e Pessolano – e racconteremo con forza gli impegni e i nostri progetti per la Basilicata che condivideremo con la coalizione a sostegno del Presidente Bardi. Vogliamo ringraziare il segretario Carlo Calenda per gli sforzi fatti in queste ore per trovare una intesa politica e per la grande sensibilità umana che ci ha consegnato”.