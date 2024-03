Allarme terrorismo a Pasqua, Piantedosi: contro insidie e lupi solitari, l’eccellenza della nostra intelligence

Sull’allarme terrorismo islamico, particolarmente insidioso specie in vista delle prossime festività di Pasqua, e su cui l’attentato a Mosca firmato dall’Isis ha riacceso i riflettori, il ministro Piantedosi detta la linea. E rassicura: «Abbiamo rafforzato misure di sicurezza e prevenzione già alte». Quindi aggiunge: «Noi siamo molti attenti al fenomeno dello spontaneismo, della radicalizzazione, dell’estremismo che riguarda il fondamentalismo islamico. Lo teniamo sotto attenzione da tempo. Cerchiamo di intercettare ogni possibile minaccia», ha spiegato anche ieri ai microfoni del Tg2Post, confermando tutta l’attenzione indirizzata in particolar modo nei confronti dei lupi solitari.

Allarme terrorismo e Pasqua in sicurezza, Piantedosi: minaccia insidiosa, ma polizia e intelligence adeguate

E a stretto giro il ministro sottolinea anche: «Questo tipo di minaccia è molto seria e insidiosa. E va tenuta sotto attenzione. Ma tutte le nostre forze di polizia e i sistemi di intelligence posso affermare che sono un punto di eccellenza nel mondo. Abbiamo sicuramente personale a sufficienza: operatori adeguati per quantità e qualità». Professionisti preparati ed esperti sulla minaccia terroristica di chi si radicalizza e si addestra sul web. Una minaccia che, dopo il terrificante attentato di Mosca, ha indotto l’Europa ad alzare l’asticella dell’allerta e della prevenzione.

Allarme terrorismo, Piantedosi: «Ecco come garantire la sicurezza in luoghi affollati in vista di Pasqua»

Un’asticella già alta, spiega comunque Piantedosi, «all’indomani del 7 ottobre» quando – prosegue il ministro dell’Interno, «abbiamo individuato numerosi obiettivi sensibili sul territorio nazionale: 250 target di matrice ebraico-israeliana, migliaia di siti che, in qualche modo, abbiamo posto sotto attenzione per vari motivi. Pertanto oggi abbiamo dedicato un’attenzione rinnovata in vista delle festività pasquali ai luoghi di grande concentrazione delle persone. Quindi abbiamo predisposto una serie di misure per garantire – ma spero non ce ne sarà bisogno – un presidio di questi luoghi in maniera più adeguata a quelle che sono le attese dei cittadini», argomenta Piantedosi sempre dallo studio Rai di Tg2 Post.

Ieri la riunione del comitato al Viminale: fondamentale il monitoraggio del web

E sempre in merito alle misure di sicurezza atte a monitorare il rischio terrorismo che induce a ulteriori allerte proprio nell’imminenza della Pasqua, il titolare del Viminale rilancia attenzione e prevenzione continuativamente attive e in campo, e per cui prosegue un’attenta attività di monitoraggio – web compreso ovviamente – da parte delle forze di polizia e dell’intelligence instancabilmente impegnate per l’individuazione delle eventuali situazioni di rischio sul territorio nazionale.

L’analisi dell’attentato terroristico a Mosca

Un impegno rilanciato ancora una volta anche ieri mattina al Viminale nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto per l’appunto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. E alla quale, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia e delle agenzie di informazione e sicurezza. Durante l’incontro, allora, e non poteva essere diversamente, è stata effettuata dunque una attenta analisi dell’attentato terroristico a Mosca, anche ai fini dell’aggiornamento delle misure di prevenzione antiterrorismo già disposte.

Allarme terrorismo, Viminale: «Intensificata la vigilanza sui luoghi affollati e di transito per Pasqua»

E allora, come ribadito anche in vista delle prossime festività pasquali, nel corso della riunione di ieri mattina al Viminale, presieduta da Matteo Piantedosi, è stata disposta una intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo da parte delle Forze di polizia. Con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici. Riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone. Nonché a tutti gli obiettivi sensibili, alla luce di un loro eventuale aggiornamento.