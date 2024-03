Ad Almaviva e Almawave la certificazione Dnv per la parità di genere e l’inclusività

Almaviva, gruppo italiano di innovazione digitale, e Almawave, società del gruppo attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), hanno ottenuto da Dnv la certificazione Uni/PdR 125:2022, unica prassi in Italia sulla parità di genere.

La certificazione, rilasciata da Dnv – Ente indipendente che fornisce servizi di assurance e gestione del rischio a livello globale – prevede la verifica delle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere oltre all’adozione di specifici Kpi (Indicatori chiave di prestazione) nella realizzazione degli obiettivi in materia. Nello specifico, la normativa Uni/PdR 125:2022 supporta le organizzazioni nel promuovere la parità di genere all’interno della cultura aziendale, migliorando e valorizzando le performance individuali e organizzative.

Un riconoscimento importante che certifica il livello dell’azienda nell’adozione di misure concrete per colmare il divario di genere e garantire un ambiente di lavoro più inclusivo, in grado di creare valore attraverso le diversità e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale.

“L’impegno per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo non è più solo una opinione, ma parte di un approccio verificato attraverso obiettivi precisi e processi di rendicontazione. Questo impegno si traduce in un modello organizzativo che valorizza le diversità e rappresenta un primo passo importante per un vero cambiamento culturale nella società. Iniziative come questa hanno un valore non solo all’interno dell’azienda, ma anche al di fuori, poiché contribuiscono a promuovere un cambio di paradigma”, ha sottolineato Massimo Alvaro, amministratore delegato di Business Assurance Italia per Dnv.

“Alla base dei comportamenti del Gruppo c’è un forte impianto valoriale, che indirizza stabilmente le nostre scelte. Tra i principi etici che sostanziano la nostra cultura d’impresa c’è l’attenzione alle persone, la nostra risorsa più importante, e l’impegno a tutelare le diversità e l’unicità di ciascuno, curandone l’integrità psico-fisica, il benessere e la crescita. Almaviva è da sempre un mondo a colori, dove ognuno trova la possibilità di esprimere se stesso, e un ambiente ricco di stimoli, il migliore per far fiorire le idee”, ha commentato Marco Tripi, amministratore delegato del Gruppo Almaviva.

“In tutte le sue forme la varietà di prospettiva è un valore. Ancor più nel mondo della tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale, dove si sta disegnando un futuro che riguarda tutti e che necessariamente dovrà essere il più possibile inclusivo e rappresentativo. Per questo è sempre più importante che le donne comprendano il potenziale del digitale e partecipino a questo processo con un ruolo attivo, mettendosi in gioco per contribuire a costruire un mondo paritario“, ha detto Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave.