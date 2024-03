Abruzzo, tutti gli eletti in consiglio regionale. Marsilio: nella nuova giunta ci saranno riconferme

Chi sono gli eletti in Abruzzo. La coalizione che ha sostenuto il riconfermato presidente della Regione Marco Marsilio, ha visto eletti 17 membri del consiglio regionale: otto sono espressione di FdI, quattro di Fi, due della Lega, due della lista Marsilio presidente, uno di Noi Moderati mentre l’Udc non ha consiglieri . Oltre al candidato governatore di centrosinistra Luciano D’Amico, eletto consigliere, entrano nell’assemblea regionale dodici candidati della coalizione del centrosinistra: sei sono espressione del Pd, due di ABRUZZO insieme, due del Movimento 5 Stelle, uno di Azione-D’Amico-Socialisti popolari riformatori, uno di Avs mentre la lista Riformisti e civici non ha eletto nessun membro.

Gli eletti del centrodestra

In base ai dati pubblicati sul sito Eligendo, relativi agli scrutini, sono stati eletti per la maggioranza questi candidati: Nicola Campitelli (FdI), Leonardo D’Addazio (FdI), Umberto D’Annuntiis (FdI), Paolo Gatti (FdI), Tiziana Magnacca (FdI), Mario Quaglieri (FdI), Massimo Verrecchia (FdI), Luca De Renzis (FdI), Daniele D’Amario (Fi), Emiliano Di Matteo (Fi), Roberto Santangelo (Fi), Lorenzo Sospiri (Fi), Vincenzo D’Incecco (Lega), Emanuele Imprudente (Lega), Giampaolo Lugini (Marsilio presidente), Luciano Marinucci (Marsilio presidente), Marianna Scoccia (Noi Moderati).

Gli eletti del centrosinistra

Quanto ai candidati eletti per l’opposizione, si tratta di: Antonio Blasioli (Pd), Antonio Di Marco (Pd), Sandro Mariani (Pd), Pierpaolo Pietrucci (Pd), Dino Pepe (Pd), Erika Alessandrini (M5s), Francesco Taglieri Sclocchi (M5s), Giovanni Cavallari (Abruzzo insieme), Vincenzo Menna (Abruzzo insieme), Alessio Monaco (Avs), Silvio Paolucci (Pd), Enio Pavone (Azione).

Riferendosi alla formazione della Giunta regionale, Marsilio ha detto che occorrerà attendere la proclamazione degli eletti. “Torneremo a lavoro con una giunta in piena operatività” ha aggiunto ritenendo che ci saranno conferme. “È molto probabile, credo che diversi degli assessori candidati abbiano raccolto buoni risultati e possono meritare la riconferma.”

Marsilio: abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente

“Dispiace anche di alcuni, non ce la faranno, ma hanno tutti avuto un risultato lusinghiero in termini personali e io comunque voglio fare in modo che il bagaglio di esperienza che hanno accumulato, consiglieri e assessori, resti comunque a disposizione del presidente e della Giunta e dell’Abruzzo. Che ha bisogno di una classe dirigente forte. Abbiamo dimostrato – ha concluso Marsilio – che la classe dirigente c’è, smentendo il luogo comune che spesso viene raccontato dai nostri avversari secondo i quali il centrodestra viene a turno comandato da un uomo o una donna sola al comando e che poi ci sarebbe un drammatico problema di classe dirigente. Semmai abbiamo dimostrato il contrario, un drammatico problema di classe dirigente c’è a sinistra e che le loro liste erano oggettivamente molto deboli. Zeppe di persone che hanno preso poche decine di preferenze e non rappresentano nessuno”.