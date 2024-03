A scuola di “selfie”: sindaco del Pd organizza corsi di influencer per bambini di 10 e 14 anni…

Un corso per “local influencer” ci mancava, in effetti, le grandi “imprese” di Chiara Ferragni e Fedez sono lì a ricordarcelo giorno per giorno… Ed ecco che un giovane sindaco del Pd, del Comune di Carmignano, in Toscana, lancia un progetto di formazione scolastica per influencer destinato a bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni, che ha l’obiettivo di insegnare come raccontare se stessi e il proprio territorio attraverso video sui social network in veste di “influencer”, ovvero di personalità virtuali in grado di condizionare i propri fans. Per adesso, sui problemi del territorio, in futuro magari per farci soldi, come i Ferragnez.

Influencer bambini, una risorsa per il sindaco del Pd

Edoardo Prestanti presenzierà personalmente i corsi. «Ragazze e ragazzi di CarmignanoSilvia Todesca, esperta di teatro e storytelling, e Filippo Basetti, videomaker. Il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi ci interessa – spiega ancora il sindaco – È originale, creativo, sarà interessante vederci raccontati attraverso i loro occhi più innocenti dei nostri e attraverso il loro sentire. Spazio alle giovani generazioni che vanno ascoltate e coinvolte, dopo il Consiglio dei Ragazzi, spazio ai nostri “cronisti”. Allo Spazio Giovani di Comeana, a Carmignano, il sindaco«Ragazze e ragazzi di Carmignano – ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook – Se avete tra i 10 ed i 14 anni, se vi piace esprimervi attraverso i social ed i video, se l’idea di immaginarvi come storytelling locali vi incuriosisce: stiamo cercando proprio voi!». Il corso è gratuito ed è riservato a un massimo di 15 partecipanti. Si tratta di cinque lezioni, dal 30 marzo al 18 maggio, dalle 10,30 alle 12,30 il sabato mattina. Lezioni che saranno tenute da, esperta di teatro e storytelling, e, videomaker. Il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi ci interessa – spiega ancora il sindacodei nostri e attraverso il loro sentire. Spazio alle giovani generazioni che vanno ascoltate e coinvolte, dopo il Consiglio dei Ragazzi, spazio ai nostri “cronisti”.

Inutile dire che le proteste dei genitori non sono mancate. Ma Prestanti, laureato in Scienze Politiche, iscritto a 16 anni alla Sinistra Giovanile, e oggi esponente del Pd, non fa marcia indietro: “Andate oltre il titolo, non fate come i giornali…”.