Zelensky sfida Trump: “Lo aspetto qui al fronte con me, sono sicuro che cambierà idea”

“Lo aspetto qui al fronte, vedrà quello che accade e cambierà idea”. Vlodymyr Zelensky invita in modo molto esplicito il presidente Usa Donald Trump a toccare con mano la guerra che si trascina da due anni dopo l’attacco di Mosca. Il presidente ucraino non ha gradito le recenti dichiarazione dell’ex presidente Usa. E dice di non capire come possa mettere fine alla guerra in 24 ore, così come ha dichiarato di poter fare più volte.

Zelensky a Trump: venga al fronte e cambierà idea

Intervistato da Fox News, in un ospedale di Kharkiv dove ha visitato i soldati feriti e ha conferito loro medaglie, Zelensky sfida chi ha ricette facili. E si è offerto di portare l’ex inquilino della Casa Bianca sul fronte dove – ha detto – “spiegherà ogni cosa, esporrà il suo pensiero, forse ha qualche idea. Non so. Ma credo che cambierà idea. Non ci sono due parti in questa guerra ma un solo nemico, Putin”.

L’appello all’ex presidente Usa e a Biden

Il numero uno di Kiev ha rivolto lo stesso appello al presidente Joe Biden, esortandolo a visitare l’Ucraina e vedere di persona in prima linea “questa tragedia”. “Sono felice di vedere tutti i candidati e tutte le persone che sono incaricate di prendere decisioni per far capire cosa significa la guerra in Ucraina, ha dichiarato”. Nessuno può risolvere ‘questa tragedia’ con la bacchetta magica, ha fatto capire sottolineando la genesi e le ricadute del conflitto scatenato da Mosca.

La guerra non è quella che si vede sui social

Il candidati al congresso americano, tutti (repubblicani e democratici) dovrebbero venire “a vedere la gente, solo per vederla per strada”. Zelensky insiste: “Bisogna sapere chi ha avviato questa guerra, chi l’ha iniziata, e cosa sta succedendo, cosa accade intorno”. E ancora: “Che brillante Ucraina abbiamo avuto. Abbiamo un paese bellissimo, ma in guerra è un’altra immagine e sono altre vite”.